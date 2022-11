Brawo Niedzielski i spółka! Miliony szczepionek zalega w Polsce. Sprzedamy za bezcen, oddamy albo zutylizujemy

REKLAMA

15,5 miliona Polaków wciąż nie zaszczepiło się przeciwko covidowi. A w Polsce zalega ponad 25 milionów dawek szczepionki. Rząd próbuje teraz je komuś wepchnąć. W przeciwnym razie trafią do utylizacji.

W październiku ruszyła kolejna kampania covidowych szczepień. Wirus już jednak tak dobrze się nie sprzedaje, więc media nie trąbią o nim na prawo i lewo.

„Rozumiemy, że możesz mieć wątpliwości przed szczepieniem” – głosiło jedno z haseł kampanii. Wygląda na to, że tych wątpliwości urzędnicy nie rozwiali, bo ani jednej dawki wciąż nie przyjęło 15,5 mln Polaków i nic nie wskazuje na to, by miała się ta statystyka zmienić. Na czwartą dawkę – w porównaniu do poprzednich – także nie ma zbyt wielu chętnych. Przyjęło ją na razie ok. 2,5 mln osób.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznaje, że wobec powyższego Polska stara się odsprzedać, tzn. próbuje upchnąć innym państwom covidowe preparaty. – Prowadzone są negocjacje z kilkoma krajami, bo alternatywą jest ich utylizacja. Rząd stara się także za darmo przekazać preparaty biedniejszym państwom – mówi zastępca Niedzielskiego.

– Rzeczywiście, dostajemy (kupujemy – tłum.) bardzo dużo szczepionek, a data ważności jest ograniczona. Jeżeli szczepionka nie zostanie wykorzystana, musi być zutylizowana. My sobie troszeczkę radzimy w ten sposób, że także odsprzedajemy je krajom, które nie mają zabezpieczonego wolumenu. W tej chwili prowadzone są negocjacje z kilkoma krajami, które chcą je kupić – powiedział.

A jeśli chętni na kupno się nie znajdują, to Polska je oddaje bezpłatnie. – Polska przekazała za darmo już dość duże ilości preparatu, głównie na Ukrainę i np. do Wietnamu, co zdecydowanie poprawiło nasze stosunki gospodarcze z tym krajem – mówi Kraska.

Taką oto „świetną” pozycję wyjściową – dzięki zakupowi milionów niepotrzebnych dawek covidowej szczepionki – w negocjacjach utorowali sobie Niedzielski i spółka. Utopionych pieniędzy polskich podatników raczej nie uda się odzyskać.