Legendarna piłkarka pijana zasnęła za kółkiem. Wiozła dzieci [VIDEO]

Legendarna piłkarka Stanów Zjednoczonych Hope Solo pijana zasnęła za kierownicą. Na tylnym siedzeniu znajdowała się dwójka dzieci. Wyciekło nagranie z policyjnej interwencji.

Do zdarzenia doszło pod koniec marca br. Jeden z mieszkańców Karoliny Północnej zgłosił służbom, że na parkingu stoi auto z włączonym silnikiem, kierowca zasnął, a w środku znajdują się dzieci.

Po interwencji okazało się, że za kółkiem siedzi/śpi Hope Solo – legendarna bramkarka reprezentacji USA w piłce nożnej, dwukrotna mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata.

41-letnia dziś była bramkarka była kompletnie pijana. Miała 2,4 promila we krwi. To ustalono dopiero na komisariacie, po pobraniu krwi. Wcześniej kobieta za żadne skarby nie chciała poddać się badaniu, kłóciła się i szarpała z policjantami. W końcu została zakuta w kajdanki. Wszystko to obserwowały jej dzieci, które siedziały na tylnej kanapie.

Solo skazano na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 3 tys. dolarów grzywny oraz przymusowy odwyk. Teraz wyciekło nagranie z interwencji policjantów, które można zobaczyć poniżej.