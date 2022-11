Rośnie liczba osób, które urodziły się poza granicami Wielkiej Brytanii. Stanowią już TYLE procent populacji

REKLAMA

Jedna na sześć osób mieszkających w Anglii i Walii urodziła się poza granicami Wielkiej Brytanii – wynika z opublikowanych w środę przez urząd statystyczny ONS danych z przeprowadzonego w zeszłym roku spisu powszechnego. Wśród nich było 743 tys. Polaków.

Jak podał ONS, w dniu spisu, 21 marca 2021 r., łączna populacja Anglii i Walii wynosiła 59 597 542 osoby, natomiast podczas poprzedniego spisu, w 2011 r., były to 56 075 912 osoby.

Spośród tego 3,5-milionowego wzrostu liczby ludności, 42,5 proc. to efekt naturalnego przyrostu, czyli różnicy między liczbą narodzin a zgonów, zaś pozostałe 57,5 proc. – dwa miliony – to efekt dodatniej migracji netto, czyli różnicy między liczbą osób, które przyjechały a tymi, które wyjechały.

Wskutek dodatniego salda migracji, łączna liczba mieszkających w Anglii i Walii osób, które urodziły się poza granicami Wielkiej Brytanii, wzrosła w ciągu minionych 10 lat o 2,5 miliona – z 7,5 mln w 2011 r. do 10 mln w 2021 r. i stanowią one już 16,8 proc. całej łącznej populacji tych dwóch krajów.

Z nich 4,2 mln przybyło od 2011 roku, 2,7 mln w latach 2001-2010, a 3,1 mln przed 2001 rokiem. Największa część z nich – 4,3 mln – to osoby od 18 do 29 lat, około trzech milionów było poniżej 18. roku życia, a 2,1 mln – w wieku od 30 do 44 lat.

Największą grupę wśród tych 10 mln stanowili ludzie urodzeni w Indiach – 920 tys., czyli 1,5 proc. populacji Anglii i Walii, następnie w Polsce – 743 tys. (1,2 proc.) i w Pakistanie – 624 tys. (1,0 proc.). Na kolejnych miejscach znaleźli się przybysze z Rumunii, Irlandii, Włoch, Bangladeszu, Nigerii, Niemczech i RPA. W porównaniu z rokiem 2011 z pierwszej dziesiątki wypadli urodzeni w USA i na Jamajce, a ich miejsce zajęli Rumunii i Włosi.

Najdynamiczniej w ciągu tych 10 lat – aż o 576 proc. – wzrosła liczba przybyszów urodzonych w Rumunii. W 2011 r. było ich 80 tys., a w 2021 r. 539 tys. Skok ten jest spowodowany zniesieniem ograniczeń dla obywateli Rumunii w podejmowaniu pracy w Wielkiej Brytanii, co nastąpiło w 2014 r.

Ogółem w 2021 r. w Anglii i Walii mieszkało 3,6 mln osób urodzonych w 27 państwach Unii Europejskiej, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2011, gdy było to 2,5 mln.

Dane pokazują również, że 5,9 miliona mieszkańców Anglii i Walii (9,9 proc.) posiadało paszport inny niż brytyjski – najczęściej był to paszport polski (760 tys. – 1,3 proc. wszystkich mieszkańców), następnie rumuński (550 tys. – 0,9 proc.) i indyjski (369 tys., 0,6 proc.).

Regionem o najwyższym odsetku osób urodzonych poza Wielką Brytanią jest aglomeracja Londynu, gdzie stanowią one 40,6 proc. mieszkańców, zaś na przeciwnym biegunie znajdują się Walia (6,9 proc.), i północno-wschodnia Anglia (6,8 proc.).

– Spis maluje obraz tego, jak skład populacji zmienił się w ciągu ostatniej dekady. W tej dekadzie byliśmy świadkami naszego wyjścia z UE, jak również życia z pandemią. Choć te wydarzenia mogły mieć wpływ na decyzje lub zdolność ludzi do migracji lub podróży w danym czasie, spis mówi nam o zmianie w ciągu całej dekady – kto mieszkał tutaj w marcu 2021 roku, w porównaniu z marcem 2011 roku. Możemy zobaczyć, że Rumuni byli dużym motorem tej zmiany, choć nastąpił również wzrost z powodu migracji z Indii, Pakistanu i Polski, a także krajów południowej Europy, takich jak Włochy – skomentował zastępca dyrektora spisu powszechnego Jon Wroth-Smith.

Opublikowane przez ONS dane dotyczą tylko Anglii i Walii, bo w Szkocji i Irlandii Północnej spis przeprowadzają odrębnie tamtejsze urzędy statystyczne, przy czym w Szkocji z powodu pandemii został on przełożony o rok, ma marzec 2022 r., zatem pełne dane o populacji Zjednoczonego Królestwa będą znane dopiero w roku 2023.