Śledztwo w sprawie nielegalnego upamiętnienia żołnierzy sowieckich

Policja w Głubczycach wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnego umieszczenia na byłym pomniku żołnierzy Armii Czerwonej tablicy upamiętniającej żołnierzy sowieckich – powiedział w czwartek Łukasz Golinowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Według wstępnych ustaleń policji, tablica z napisem: „żołnierzom Armii Czerwonej, którzy stracili życie na ziemiach polskich w walce z Niemcami i ich sojusznikami w latach 1944-45. Wdzięczni Polacy” i czerwoną gwiazdą – symbolem radzieckiego wojska – została zamontowana 1 listopada przez nieznaną osobę na cokole, na którym wcześniej stał pomnik ku czci sowieckich żołnierzy. Po kilkunastu godzinach ktoś zdjął ją z pomnika.

Jak powiedział PAP rzecznik głubczyckiej policji Łukasz Golinowski, o nielegalnej tablicy funkcjonariuszy poinformowała radna z Solidarnej Polski. Funkcjonariusze po zrobieniu zdjęć i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przekazali sprawę do prokuratury, by ta oceniła, czy doszło do przestępstwa, czy do wykroczenia.

Postument, na którym zawieszono tablicę, znajduje się w parku miejskim. W miniony czwartek z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego zdemontowano stojący na nim pomnik przedstawiający radzieckiego żołnierza. Wcześniej z postumentu zdemontowano tablicę ku czci żołnierzy Armii Czerwonej.

W swoim wystąpieniu przed demontowanym pomnikiem w Głubczycach, prezes Nawrocki powiedział, że realizowana przez IPN akcja demontażu pomników upamiętniających żołnierzy sowieckich jest częścią przywracania prawdy historycznej.

– Ten pomnik to symbol systemu, który zbudował sobie po 1917 r. „dom zły”, czyli Związek Sowiecki, i który wciąż unosi się swoim duchem w dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. (…) Ten pomnik jest symbolem systemu, który już w swoich teoretycznych podstawach w II połowie XIX w. nawoływał do światowej rewolucji i eksterminacji, likwidacji konkretnych grup społecznych. To symbol systemu, który ręka w rękę z Adolfem Hitlerem rozpoczął II wojnę światową, a więc najtragiczniejszy konflikt w historii świata. Symbol systemu, który po 1945 r. zwasalizował, skolonizował połowę Europy – w tym nasz kraj, Polskę – i który nadal mordował polskich bohaterów w ubeckich katowniach, w lasach, na ulicach. (…) Ten pomnik jest pomnikiem kłamstwa, pomnikiem ahistorycznym. Bo Polsce w roku 1945, ani tutaj w Głubczycach ani na przedwojennych terenach II RP wolności Sowieci nie przynieśli – powiedział Nawrocki.