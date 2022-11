Uczelnie w obliczu kryzysu. Rachunek za prąd z 3,5 mln do 9 mln

REKLAMA

Pompy ciepła zasilane ogniwami fotowoltaicznymi, magazyny energii, nauczanie zdalne w czasie, gdy szybciej zapada zmrok – to część działań, jakie przygotowuje Politechnika Opolska w obliczu kryzysu energetycznego.

Władze Politechniki Opolskiej przygotowują się do kryzysu energetycznego. Doraźne działania to prowadzenie sesji egzaminacyjnych w wybranych budynkach, by ograniczyć koszty ogrzewania i oświetlenia czy okresowe przejście na zdalne nauczanie od połowy grudnia do połowy stycznia, gdy szybko zapada zmrok i temperatury są najniższe.

Jak przekazała Anna Kułynycz, rzecznik prasowy uczelni, koszty ogrzewania i oświetlenia budynków Politechniki Opolskiej stanowią jeden z głównych wydatków w budżecie uczelni.

Rachunek za prąd z 3,5 mln do 9 mln

„Jeżeli chodzi o koszt energii elektrycznej, to w prognozie kosztów wszystkich mediów stanowi połowę wydatków. W tym roku rachunek za energię elektryczną wynosi 3,5 mln zł, natomiast prognozy na 2023 rok wskazują aż na 9 mln zł. Stąd też przejście na nauczanie zdalne wstępnie zaplanowane jest w okresie od połowy grudnia do połowy stycznia, kiedy zużycie energii (ze względu na szybko zapadający zmrok) jest największe” – wyjaśnia Kułynycz.

Uczelnia analizowała zapowiedź rządowego projekt pakietu osłonowego dla uczelni (zamrożenie taryfy na prąd na poziomie nie wyższym, niż 785 zł/MWh). Jeżeli projekt zostanie wdrożony, wprowadzenie nauczania zdalnego nie będzie konieczne. Mimo to władze politechniki rozpoczęły już szereg inwestycji, by ograniczyć negatywny wpływ cen energii na swoje funkcjonowanie.

Stawiają na drogie OZE

Właśnie ruszyły przebudowa budynku „Lipsk”, gdzie po zakończeniu prac będą się mieściły dwa wydziały: Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Ekonomii i Zarządzania. Projekt zakłada energetyczną samowystarczalność budynku, jest tak przygotowany, aby wykorzystywać energię słoneczną i tą energią, konwertowaną na energię elektryczną, napędzać pompy ciepła, które będą dostarczały ciepło w zimie bądź poprzez urządzenia klimatyzacyjne chłodziły latem. Natomiast na zadaszeniu miejsc parkingowych zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Całkowity koszt inwestycji to 72 mln zł. Ponad 51 mln złotych na ten cel uczelnia pozyskała od Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Politechnika chce nie tylko wykorzystywać już istniejące, ale także uczestniczyć w rozwoju nowych metod produkcji i przechowywania energii. W tym celu na drugim kampusie uczelni powstanie laboratorium optymalizacji pracy odnawialnych źródeł energii.

„W składzie laboratorium będzie m.in. farma fotowoltaiczna, magazyn energii, układ zasilania, sterowania i pomiarowy oraz stacja ładowania pojazdów. Głównym celem laboratorium będzie prowadzenie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych nad wytwarzaniem energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej, w tym przede wszystkim inteligentnej stabilizacji pracy farm fotowoltaicznych za pomocą przemysłowych magazynów energii. W laboratorium będą prowadzone także zajęcia dydaktyczne w tym zakresie, będą mogli korzystać z niego także przedsiębiorcy” – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.