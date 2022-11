Szwajcarzy zabronili Niemcom przekazania Ukrainie amunicji

REKLAMA

Szwajcaria za wszelką cenę chce być państwem neutralnym. Do tego stopnia, że nie pozwala Niemcom dostarczać Ukrainie amunicji wyprodukowanej w Szwajcarii.

Chodzi o amunicję do samobieżnego działa przeciwlotniczego Gepard. Szwajcarzy nie zgadzają się, by Niemcy udostępniali ją Ukraińcom.

„Szwajcaria ze względu na swą neutralność nie może przychylić się do prośby strony niemieckiej o dalszy eksport tej amunicji do Ukrainy” – napisała szwajcarska minister gospodarki Guy Parmelin w liście do minister obrony Niemiec Christine Lambrecht.

Berlin chciał wysłać na Ukrainę 12 tys. sztuk 35-milimetrowej amunicji. W tym celu niemiecki rząd zwrócił się z prośbą o pozwolenie do Berna.

Szwajcarzy odmówili zgody, powołując się na swoją zasadę neutralności i przepisy, które zabraniają wywozu broni do krajów objętych konfliktem zbrojnym.