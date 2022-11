Grzegorz Braun masakruje pomysł PiS. „Nie bądźcie tak jawnie bezczelni” [VIDEO]

REKLAMA

Ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona łże-Prawica zajmuje się finansami państwa – mówił w Sejmie Grzegorz Braun podczas dyskusji na temat budżetu.

Sejm procedował nad ustawę o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej w 2023 r., która zakłada m.in. zamrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych roku 2023.

Grzegorz Braun, w imieniu Konfederacji, na mównicy sejmowej oświadczył, że prawicowe ugrupowanie wnosi odrzucenie projektu. Poseł ocenił, że w rankingu najbardziej bezczelnych projektów ten „plasuje się wysoko”.

– Czytamy w jego uzasadnieniu, proszę o chwilę uwagi: nie jest możliwe szczegółowe zaplanowanie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych. Czyli uczeń oznajmia, że nie jest w stanie odrobić słupków, ale prosi o promocję do następnej klasy, bo po drodze może się nauczy – ironizował Braun.

– Czy to w ogóle nie jest jakiś zamiar rozbójniczego wymuszania, panie marszałku, na narodzie polskim, żeby robić z pieniędzmi Polaków, co się chce? – pytał Braun i zwrócił uwagę na art. 19 ustawy.

– To jest rzeczywiście szczyt bezczelności. Środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2023 mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, a premier może zlecić ministrowi, żeby stworzył rezerwę specjalną. I nie będzie się stosować przepisów art. 177 ustawy, który to artykuł zobowiązuje was, żebyście przynajmniej przeciągnęli to przez komisję finansów. Macie, na litość boską, większość. W związku z tym, powtarzam po raz trzeci, bezczelne jest z waszej strony dążenie do tego, żeby uzyskać taki komfort, i to jeszcze w ten sposób, że nie będziecie się musieli nawet pospolitować z posłami przez te zbyteczne godziny, kiedy moglibyśmy to przynajmniej skrytykować – mówił dalej Braun.

– Powtarzam: szczyt bezczelności. Projekt do odrzucenia. To nie jest długa ustawa. Piszecie tutaj z dnia na dzień na kolanie różne projekty, napiszcie sobie następny. Przynajmniej to jakoś upudrujcie, przynajmniej jakąś szminką to zamażcie. Nie bądźcie tak jawnie bezczelni w dążeniu do tego, żeby nie musieć odnosić się do żadnego prawa, żeby nie musieć przestrzegać żadnego ustawodawstwa, bo to dla was niewygodne – podsumował.