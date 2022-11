Gwiazda reality show i makijażystka gwiazd zmarła w wieku 33 lat

REKLAMA

Nie żyje Laney Chantal. Celebrytka, znana z występów w amerykańskim reality show „Face Off” oraz z bycia makijażystką gwiazd, zmarła w wieku 33 lat. Przedawkowała narkotyki.

Laney Chantal, której prawdziwe dane personalne to Alaina Chantal Parkhurst, zmarła w miniony poniedziałek. W publicznym nekrologu potwierdziła to jej rodzina.

Jak napisano, Chantal „zmagała się z różnymi chorobami psychicznymi przez całe swoje dorosłe życie”.

W dalszej części czytamy, że śmierć spowodowana była „przypadkowym przedawkowaniem narkotyków”. Więcej szczegółów nie podano. Sześć miesięcy przed śmiercią Chantal opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie różowej trumny, co wówczas uznano za próbę symbolicznego przekazania światu informacji, że zmaga się z myślami samobójczymi.

Zmarła 33-latka znana była z programu reality show „Face Off”. Pojawiła się w piątym sezonie programu, zajmując ostatecznie piąte miejsce.

Potem często pojawiała się w mediach, kręciła się przy gwiazdach, którym świadczyła usługi makijażystki. Współpracowała m.in. z Bellą Thorne, Marilynem Mansonem czy Lil Nas X. Raperowi stworzyła stylizację do teledysku „Montero (Call Me By Your Name)”, który w 2021 roku zdobył główną nagrodę na gali MTV.