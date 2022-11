Prof. Krystyna Pawłowicz atakuje PAP. „Dlaczego piszecie skrajnie politycznie poprawnie?”

REKLAMA

Prof. Krystyna Pawłowicz – była posłanka PiS i sędzia Trybunał Konstytucyjnego – skrytykowała depeszę Polskiej Agencji Prasowej. Była polityk partii rządzącej zarzuca PAP-owi kierowanie się poprawnością polityczną.

Polska Agencja Prasowa (spółka akcyjna skarbu państwa) napisała o artykule naukowców z University College London, którzy przestrzegają, że regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do samookaleczeń i samobójstw.

Krystyna Pawłowicz – do niedawna jedna bardziej kontrowersyjnych postaci w PiS-ie, a obecnie sędzina TK – skrytykowała artykuł PAP-u, twierdząc, że autorzy gryzą się w język z powodu poprawności politycznej.

„Dlaczego piszecie skrajnie polit.poprawnie? Co to w ogóle znaczy to wieloznaczne „problematyczne picie”? Tzn.jakie ?” – pisze na Twitterze Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna).

„Nikt tam u was nie ma odwagi napisać,że alkoholizm/nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko samobójstwa? Proszę się nie ośmieszać i nie psuć sensu polskich słów” – pisze dalej była polityka.

Jakiś internauta odpowiedział na wpis sędzi TK: „A nie chodziło o „picie na smutno”, „picie do lustra”?” – zapytał.

Pawłowicz odpisała: „No właśnie,Pan też,wobec nieprecyzyjności użytych słów odczytał ten tekst po swojemu,inaczej niż ja Taki sam,niejasny,wieloznaczny,pełen dziwacznych neologizmów,ukrywający sens wypowiedzi jest język UE biurokratów Chodzi o to,by zostały niejasności,niedomówienia w kt. można mącić” – czytamy (pisownia oryginalna).

