Rosyjskie siły zbrojne mają problem. Nie ma komu szkolić żółtodziobów

REKLAMA

Rosyjskie siły zbrojne mają problem z zapewnieniem przeszkolenia dla żołnierzy powołanych w ramach „częściowej mobilizacji”, a regularny jesienny pobór jeszcze je spotęguje – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej zwrócono uwagę, że Rosja ma zapewne problemy z zapewnieniem szkoleń wojskowych dla mobilizowanych żołnierzy. Jak wskazano, te problemy dawały się już we znaki w przypadku szkoleń dla około 300 tys. żołnierzy powołanych w ramach „częściowej mobilizacji”, ogłoszonej 21 września, a zostaną spotęgowane coroczny jesienny pobór, ogłoszony w dniu 30 września i rozpoczynający się 1 listopada, w którym zwykle powoływanych jest dodatkowe 120 tys. personelu.

REKLAMA

„Nowo zmobilizowani poborowi prawdopodobnie mają minimalne przeszkolenie lub nie mają go wcale. Doświadczeni oficerowie i szkoleniowcy zostali oddelegowani do walki na Ukrainie, a niektórzy prawdopodobnie zginęli w konflikcie. Siły rosyjskie prowadzą szkolenia na Białorusi z powodu braku w Rosji kadry szkoleniowej, amunicji i obiektów. Rozmieszczenie sił z niewielkim lub żadnym wyszkoleniem daje niewielkie dodatkowe ofensywne zdolności bojowe” – napisano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/azUGd12qz5

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KfoLL2P3zH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 5, 2022