Setki generatorów prądu z Polski i innych państw UE dla Ukrainy

REKLAMA

Kilkanaście krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, przekazało Ukrainie łącznie 500 generatorów prądu, aby pomóc mieszkańcom kraju w obliczu regularnych przerw w dostawach energii, spowodowanych atakami Rosji na infrastrukturę energetyczną kraju.

O przekazaniu generatorów poinformowała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) na Twitterze:

REKLAMA

Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️

To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries 🇸🇮🇸🇰🇮🇪🇦🇹🇸🇪🇪🇸🇩🇪🇮🇹🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇧🇪🇧🇬🇱🇺🇨🇾🇵🇱🇫🇷 have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. 🙏#StandWithUkraine #EUsolidarity

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) November 4, 2022