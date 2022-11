Bosak OSTRO do PiS-u: „Spartoliliście to całkowicie” [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak był gościem „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Poseł Konfederacji w ostrych słowach potępił politykę unijną rządu warszawskiego.

– Uważamy, że premier Mateusz Morawiecki (…) dokonał najdalej idącego, od traktatu lizbońskiego, który nota bene też PiS negocjował i przepychał, najdalej idącego popchnięcia integracji unijnej na nowe tory – ocenił poseł Konfederacji.

– Eurozadłużenie to było coś, co wcześniej przed opuszczeniem Unii Europejskiej blokowali Brytyjczycy. Jak była dyskusja, kto ma spłacać długi bankrutujących państw strefy euro, jak Grecja, Niemcy chcieli to zeuropeizować a Brytyjczycy powiedzieli: nie, nie, nie, nie, nie – to są wasze reguły w ramach strefy euro, my za to nie będziemy płacić – przypomniał Bosak.

– A w tej chwili Polska płaci za wszystkie inne państwa, które wydają ten fundusz covidowy, który z Covidem – jak się okazało – nie ma nic wspólnego. W 2020 r. były przeprowadzone negocjacje, a dwa lata później przychodzi do telewizji pan Bielan z partii rządzącej i nam mówi: potrzebujemy czasu na szczegółowe negocjacje – dodał.

– Jak można dwa lata negocjować zadłużenie, od którego spłaca się odsetki. Spartoliliście to całkowicie, sprzedaliście polską suwerenność. Łaszą się wasi politycy w Brukseli do eurokratów, żeby tylko wam darowali, wypłacili pieniążki, żebyście wybory mogli wygrać i w zamian za to wyrzekacie się górnictwa, aut spalinowych, suwerenności w różnych dziedzinach, handlujecie tam wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, który opanowaliście. Robicie pośmiewisko i klienta z naszego państwa. Wstyd, panie (Adam) Bielan – zwrócił się do europosła Bosak.