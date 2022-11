Homoseksualny francuski minister jest gotowy współpracować z komunistami, ale nigdy z narodowcami

REKLAMA

Gościem audycji „Wielkie Jury” prowadzonej przez RTL, Le Figaro i TV LCI w niedzielę 8 listopada był minister ds. transportu, a zarazem aktywista lobby LGBT, Clement Beaune. Jego wypowiedzi warto zauważyć z powodu doskonałej ilustracji współczesnej epoki postpolityki, w której tradycyjne znaczenia i wartości zostały sfalsyfikowane i odebrano im sens.

Beaune to pragmatyk, raczej karierowicz, który siebie nazywa socjaldemokratą. Jego przypadek pokazuje stan umysłów francuskich „elit”. Dla Beaune’a „wróg polityczny numer jeden to Zjednoczenie Narodowe (RN)”. Rzecz jasna dla niego to „skrajna prawica”, partia „rasistowska” i „ksenofobiczna”.

REKLAMA

Chociaż RN jest wpisany w system republikański i ma obecnie nawet 89 deputowanych, to dla tego polityka odrzucenie tej partii i jej całkowity bojkot oznacza „wierność wartościom”. Rzecz jasna tu należy przypomnieć że pojęcie „wartości” też przemodelowano, a dla jego szefa Macrona „fundamentalne prawo” to np. swoboda zabijania dzieci poczętych.

Beaune to nie byle kto, bo zastępca sekretarza generalnego Renaissance (dawne LREM), czyli partii prezydenckiej Macrona. Chce budowy zapory „republikańskiej” przeciw partii Marine Le Pen, w której widzi zarówno „część prawicy” z LR (Republikanie, którym można przypisać co najwyżej epitet centroprawicy), socjalistów, ekologów i… komunistów.

Beune’a mniej razi nawet skrajne lewactwo z partii LFI Melenchona, niż partia narodowa. W wywiadzie mówił, że „nigdy nie postawił znaku równości między La France Insoumise a Zjednoczeniem Narodowym”, chociaż nazywał już partię Melenchona „skrajną lewicą”.

Ze „skrajną prawicą” natomiast walczy i podobno ta walka się nie skończyła, bo to walka pokolenia”. W ten weekend na szefa RN wybrano 27-letniego Jordana Bardellę, który zastąpił Marine Le Pen. „Dobrze się prezentuje” – narzeka Clément Beaune i martwi się, że może uwieść niektórych wyborców. W sumie nic nowego, ale wywiad dobrze ilustruje przepaść pomiędzy np. polskimi a francuskimi politykami. Nic dziwnego, że później w sumie centrolewicowy PiS nazywany jest nad Sekwaną… „nacjonalistyczną skrajną prawicą”.

"L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et l'extrême droite", juge Clément Beaune dans #LeGrandJury https://t.co/wit8BryaP9 — RTL France (@RTLFrance) November 6, 2022