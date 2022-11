Mularczyk: „Wzywam kanclerza RFN do uregulowania kwestii odszkodowań wobec polskiego narodu i państwa”

REKLAMA

Wzywam kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, żeby podjął dialog w sprawie ostatecznego uregulowania kwestii odszkodowań za wszystkie skutki II wojny światowej wobec polskiego narodu i państwa polskiego – powiedział w niedzielę wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Wiceszef MSZ wziął udział w uroczystości upamiętniające 80. rocznicy zbrodni popełnionych przez niemieckich okupantów na mieszkańcach wsi Gręzówka (woj. lubelskie).

„W tym miejscu, gdzie zostały niewinnie zamordowane dzieci, kobiety wzywam kanclerza Republiki Federalnej Niemiec o to, żeby podjął dialog w tej sprawie i ostatecznie uregulował kwestię odszkodowań za wszystkie skutki II wojny światowej wobec polskiego narodu i państwa polskiego” – powiedział Mularczyk.

Podkreślił, że dla rządu PiS, dla premiera Morawieckiego sprawa odszkodowań jest jedną z najważniejszych w tej kadencji Sejmu. „Udowodniliśmy to publikując 1 września br. raport o stratach wojennych, gdzie podsumowaliśmy skutki strat demograficznych i materialnych, jakie zadały nam Niemcy podczas II wojny światowej. To jest rachunek porażający – ponad 5 mln 200 tys. zamordowanych obywateli, takich właśnie jak mieszkańców Gręzówki (woj. lubelskie)” – powiedział Mularczyk.

Jak zaznaczył, „to są także gigantyczne straty materialne, to jest rabunek dzieł kultury, dóbr sztuki. To jest 200 tysięcy dzieci wywiezionych do Niemiec celem germanizacji. To są setki tysięcy polskich obywateli wysłanych do obozów koncentracyjnych. To są dwa miliony obywateli wywiezionych do pracy przymusowej w Niemczech, którzy pracowali na niemiecką gospodarkę wojenną” – wyliczał Mularczyk.

Powiedział, że „zbrodnie niemieckie to także rabunek państwa polskiego – gospodarki, polskiej wsi – to są kontyngenty, pacyfikacje. Te wszystkie sytuacje, które doprowadziły do wielkich start w majątku narodowym”.

Jak zaznaczył, „gdyby nie byłoby II wojny światowej Polska byłaby zupełnie innym krajem, zupełnie inaczej by się rozwijała, zupełnie inaczej wyglądałoby nasze życie”. „Te straty są do dziś nieodrobione. To jest dług, państwa niemieckiego wobec państwa polskiego. Ten dług jest cały czas nieuregulowany” – zauważył Mularczyk.

Przypomniał, że Sejm RP, 14 września br. podjął uchwałę, w której wezwał polski rząd do podjęcia działań celem odzyskania odszkodowań wojennych. „Następnie 3 października została wystosowana nota dyplomatyczna do rządu Niemiec celem rozliczenia się ze skutków II wojny światowej, a 28 października premier Mateusz Morawiecki powołał mnie na funkcję pełnomocnika rządu ds. odszkodowań za skutki II wojny światowej” – powiedział Mularczyk. Jak zaznaczył, „chcę państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby tą sprawę w relacjach polsko-niemieckich uregulować.

„Nie może być takiej sytuacji w Europie, gdzie tyle się mówi o praworządności, o prawach człowieka, o demokracji, że jeden kraj najeżdża drugi kraj, morduje miliony obywateli, grabi ten kraj i nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności ekonomicznej politycznej czy też prawnej” – oświadczył Mularczyk.

