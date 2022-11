PILNE! 30 osób rannych po wykolejeniu się pociągu w centrum Seulu

REKLAMA

Około 30 osób zostało rannych w niedzielę po wykolejeniu się pociągu w centrum południowokoreańskiej stolicy, Seulu – poinformował operator kolejowy KORAIL.

Do zdarzenia doszło o godz. 20.55 czasu lokalnego (godz. 12.55 czasu polskiego). Pociąg przewoził łącznie 275 pasażerów – podała agencja Yonhap.

REKLAMA

Do wykolejenia doszło w momencie, gdy pociąg wjeżdżał na stację Yeongdeungpo w Seulu. Zmierzał do miasta Iksan w Jeolli Północnej, ok. 180 km na południe od stolicy.

Wypadek kolejowy w Seulu nastąpił zaledwie kilka dni po katastrofalnym wybuchu paniki podczas obchodów Halloween w dzielnicy Itaewon w stolicy Korei Płd., w wyniku czego zginęło 156 osób. Tysiące młodych ludzi tłoczyły się w wąskich uliczkach i zaułkach. Wśród stratowanych jest co najmniej 26 obywateli z 14 krajów.

(PAP)