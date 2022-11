Rosjanie zjedli zwierzęta z ukraińskiego zoo? Ocalały niedźwiedź trafił do Polski

REKLAMA

Rosyjscy żołnierze, którzy brali udział w okupacji obwodu donieckiego na Ukrainie, zabili zwierzęta z lokalnego zoo i je zjedli. Ocalały z masakry i uratowany przez ukraińskich żołnierzy niedźwiedź trafił do Polski.

O sprawie pisze brytyjskie medium „Daily Mail”. Rosyjscy żołnierze mieli wejść do ogrodu zoologicznego Yampil Zoo we wschodnim regionie Doniecka.

REKLAMA

30 września siły ukraińskie wyswobodziły miejscowość Jampil, w której znajduje się zoo. Wolontariusze, którzy weszli do ogrodu zoologicznego, nie mogli uwierzyć własnym oczom – po całym terenie przybytku rozrzucone były kości zwierząt i resztki mięsa.

Czytaj więcej: Masakra. Rosjanie zjedli zwierzęta z ukraińskiego zoo

Wśród zwierząt, które pożarli Rosjanie wymieniono dwa wielbłądy, kangura, żubra, kilka prosiąt, wilki i ptaki. Ocalał jednak himalajski niedźwiedź, który trafił do Polski. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Ukraińscy żołnierze, którzy uratowali niedźwiedzia, znaleźli go w zbombardowanym budynku zamkniętego w klatce.