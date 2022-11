Byli 25 lat na rynku, ale nie przetrwali rządów PiS-u. „Nie chcieliśmy czekać na upadek”

REKLAMA

– Nie chcieliśmy czekać na upadek firmy, która jest dla nas jak członek rodziny – mówi syn właścicieli Hotelu i Restauracji Jedlina pod Lublinem – biznesu, który działał na rynku przez 25 lat i upada w czasie drugiej kadencji rządu PiS-u.

– Prowadzę działalność gospodarczą od ponad 30 lat, moi rodzice jeszcze dłużej – opowiada syn właścicieli Hotelu i Restauracji w podlubelskim Motyczu – Dariusz Jedlina.

Firma, którą prowadził z rodzicami trwała na rynku 25 lat – choć po drodze zdarzały się większe i mniejsze kryzysy, to z każdym udało im się poradzić. Tym razem, w trakcie trwania drugiej kadencji rządu PiS-u – poddają się.

– Doświadczenie pozwala nam przewidzieć, co będzie się działo na rynku. Stąd też taka decyzja – powiedział przedsiębiorca.

Jedlina przyznaje, że zamykają interes z ciężkim sercem, bo jego rodzina „zawsze czuła wielką odpowiedzialność za hotel, który nosił ich nazwisko”.

Prowadzenie firmy stało się ostatnimi czasy o wiele cięższe. Chodzi o rosnące rachunki. Chociażby opłaty za gaz – do niedawna właściciele firmy płacili miesięcznie 7 tys. złotych, ale teraz jest to już 20 tys.

Przedsiębiorcy wyznają, że na ostatnich imprezach, które organizowali albo wyszli na zero, albo musieli do nich dopłacać.

Prowadzenie Restauracji i Hotelu stało się dla nich nie tylko nieopłacalne, ale mogło doprowadzić ich do ruiny. Zamknięcie biznesu – choć trudne – było rozsądniejsze w tych czasach kryzysu.

Niestety, to samo spotkało wiele innych firm. W samym najbliższym otoczeniu wspomnianego hotelu zamknięto także kilka restauracji. Warto dodać, że sytuacja wygląda identycznie w całej Polsce.

Najpierw w przedsiębiorców uderzyły restrykcje, które rząd PiS-u z poziomu Warszawy wprowadzał we wszystkich regionach Polski, a teraz dobijają ich podwyżki rachunków. Choć to przykre, to takich informacji będzie się zapewne pojawiać coraz więcej.