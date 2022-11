Mamy nowy harmonogram XI Konferencji Prawicy Wolnościowej! Ostatnie dni na wsparcie wydarzenia

REKLAMA

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram XI Konferencji Prawicy Wolnościowej. Wciąż można wesprzeć organizację wydarzenia.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbędą się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitają liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram imprezy. Tak jak zapowiadaliśmy, doszło do zmian, ale tylko na lepsze!

SOBOTA (12.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 12:30 Grzegorz Braun (poseł)

12:45 – 13:30 Konrad Berkowicz (poseł)

14:00 – 14:30 prof. Michał Wojciechowski

14:45 – 15:45 premiera filmu „Alfabet Michalkiewicza”

16:00 – 17:00 Stanisław Michalkiewicz. Dyskusja po filmie

ok. 18:00 – bankiet dla zaproszonych gości (w tym Sponsorów)

NIEDZIELA (13.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 11:15 PAFERE

11:20 – 12:00 Roman Warszawski

12:00 – 13:30 prof. Adam Wielomski

14:00 – 15:00 Janusz Korwin-Mikke

15:30 – 16:30 Sebastian Pitoń

Dlaczego została uruchomiona zbiórka?

Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono). Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”, a do tego transmitowany w Internecie. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy, co się da, samodzielnie, „oddolnie”) itp. Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu imprez: na bardzo przyzwoitym poziomie, ale równocześnie jak najmniejszym kosztem.

Twoja pomoc pozwoli nam sfinansować m.in. salę (to ona stanowi największy, jednostkowy koszt imprezy), a także na czas skończyć montaż filmu „Alfabet Michalkiewicza” (odpowiada za niego Jakub Pitoń, montażysta m.in. dokumentu „Jedwabne. Historia prawdziwa”).

Serdecznie prosimy wszystkich naszych czytelników i sympatyków wolności o wsparcie organizacji wydarzenia. Na darczyńców czekają wyjątkowe upominki.