Polska firma zatrudnia dla Elona Muska. „To kontrakt na zawsze”

REKLAMA

Firma Bergman Engineering podpisała kontrakt życia: rekrutuje inżynierów, techników i pracowników produkcyjnych do fabryki Tesli, w której ma pracować 23 tys. osób – podaje „Puls Biznesu”.

Należący do Elona Muska koncern właśnie zwerbował firmę Bergman Engineering do szukania pracowników dla berlińskiej fabryki, w której powstaje tesla.

REKLAMA

Projekt realizuje od 1 listopada Bergman Deutschland z Berlina, niemiecka spółka wrocławskiej firmy, która od 11 lat zatrudnia inżynierów na zlecenie firm lotniczych i motoryzacyjnych. Tomasz Szpikowski, założyciel i prezes Bergman Engineering mówi, że firma ma klauzulę przewidującą, że najlepsi pracownicy zostaną docelowo zatrudnieni przez Teslę.

„W tym momencie mamy do zatrudnienia ok. 500 osób, ale to na pewno nie jest koniec. Po realizacji tego projektu dostaniemy finansowanie na kolejny. Fabryka jest w fazie rozruchu, docelowo będzie w niej pracować 23 tys. osób. Będzie to największa fabryka motoryzacyjna w Europie. Dla porównania: Volkswagen w zakładach w Poznaniu i Wrześni zatrudnia 9,5 tys. osób. Przy tak dużej fabryce, zakładając 10-procentowy poziom rotacji, rokrocznie Tesla będzie potrzebować dodatkowe 2,3 tys. osób. To kontrakt na zawsze” – uważa Szpikowski.

Pierwsza grupa zrekrutowana przez jego firmę, 12 osób, już rozpoczęła pracę w Tesli. „To inżynierowie i technicy, którzy pracowali przy rozruchu fabryk i zajmują się utrzymaniem ruchu, parametryzowaniem maszyn i procesu produkcyjnego. Już szukamy kolejnych specjalistów: zajmujących się kontrolą jakości, planowaniem procesu produkcji, koordynacją procesów i zarządzaniem projektami, a także pracowników produkcyjnych” – mówi w „Pulsie Biznesu” Szpikowski.