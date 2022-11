Szokujące informacje z kręgu Kaczyńskiego. Budowa CPK pod znakiem zapytania

REKLAMA

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania. Miał o tym zadecydować sam Jarosław Kaczyński.

Jak donosi portal wprost.pl, Kaczyński zadecydował o szeroko zakrojonych cięciach w wydatkach publicznych.

REKLAMA

Oszczędzać nie będą musiały jedynie dwa resorty: obrony narodowej oraz pracy i polityki społecznej. Oznacza to, że Polska nie będzie oszczędzać na zbrojeniu oraz… socjalu.

Wszystkie inne resorty mają ograniczyć wydatki. Według informatora wprost.pl, wstrzymana może zostać inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny.

– Nie będzie kontynuacji programu inwestycji strategicznych. Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania – cytuje wprost.pl informatora z kręgu rządowego.

Byłoby to duże zaskoczenie, gdyż CPK to jedna ze sztandarowych inwestycji PiS-u. Politycy partii rządzącej wielokrotnie przekonywali, że powstanie dużego lotniska jest niezbędne. Choć nie wbito jeszcze łopaty, to na różnego rodzaju działalność z tym związaną wydano już setki milionów złotych.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny niedawno pochwaliła się, ze zawarła kluczową umowę w kwestii projektu infrastruktury lotniskowej. Czyżby wszystko na marne?