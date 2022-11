Tomasz Sommer: Serdecznie zapraszam na premierę filmu „Alfabet Michalkiewicza”

REKLAMA

Prezentujemy wstępniak Tomasza Sommera „Alfabet Michalkiewicza”. Mamy nowe wydanie „Najwyższego Czasu!”. Numer podwójny 45-46 (2022) jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

Już w najbliższą sobotę rozpocznie się nasza cojesienna, jedenasta już Konferencja Prawicy Wolnościowej. Pojawi się cały wolnościowy gwiazdozbiór – m.in. Michalkiewicz, Korwin-Mikke, Wielomski, Berkowicz – a kulminacją imprezy będzie film „Alfabet Michalkiewicza”, przybliżający postać i twórczość naszego czołowego felietonisty. Serdecznie zapraszam na tę premierę do Warszawy. Film powstał dzięki wpłatom sponsorów – zebraliśmy na niego ok. 40 tys. złotych i za takie pieniądze udało się zrobić obraz skromny, ale za to bardzo treściwy. Po premierze będziemy go dystrybuować z naszej strony nczas.com, tak jak to robimy z filmem „Jedwabne. Prawdziwa historia”.

Już w kolejny poniedziałek rozpoczniemy przedsprzedaż nowej książki Razprozaka, który, gdy to piszę, ciągle nad nią pracuje. Jego pierwsza książka, „Manifest antykomunistyczny”, traktowała o problemach Zachodu z odradzającym się marksizmem i stała się prawdziwym bestsellerem. Natomiast książka druga, której tytuł ciągle jest naszą słodką tajemnicą, będzie dotyczyła polski. Miejmy nadzieję, że sprzedaż będzie jeszcze większa, bo czyż może być lepszy prezent pod choinkę niż książka nowego talentu na miarę Rafała Ziemkiewicza? A Razprozak przecież dopiero się rozkręca.

Trwają moje problemy z YouTube’em. Znów zdemonetyzowali mi stronę, a kolejna – Sommer 11 – dostała tzw. ostrzeżenie dosłownie po kilku godzinach funkcjonowania w sieci, może się więc okazać, że bardzo szybko będę musiał zakładać stronę Sommer 12. To tylko kolejny obraz ich ustalonej kilka lat temu taktyki – głodzenia przeciwników. Gdyby bowiem uczciwie płacili za nasze treści, to moglibyśmy, w ich przekonaniu, zbyt szybko urosnąć. Trzeba nas więc strzyc jak trawę, przy samej ziemi. Ten bandytyzm jest niestety tolerowany przez obecne polskie władze, które robią wszystko, by działania wolnościowej prawicy były jak najmniej widoczne.

Walka o wolne słowo, jak widać, trwa nieustannie. Oczywiście nie zamierzam się poddawać, nagrywanie naszych programów będzie więc trwało bez względu na okoliczności, choć rozważam zmianę głównej platformy na Rumble i traktowania YouTube’a tylko jako wsparcia. Czy taki model działania jest w ogóle możliwy? Trzeba spróbować, żeby się przekonać. Dziękuję wszystkim za nieustanne wyrazy wsparcia, zwłaszcza w formie udziału w naszych zbiórkach – dzięki nim widzę, że to, co robimy, jest coraz bardziej w Polsce potrzebne. Do zobaczenia na naszej Konferencji.