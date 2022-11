Komisja Europejska znowu bierze rząd za twarz. Konfederacja: „PiS jak zawsze na kolanach przed Brukselą” [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja zorganizowała konferencję prasową poświęconą kolejnej porażce polskiego rządu w starciu z Komisją Europejską.

Dziś w polskim Sejmie Konfederacja zorganizowała konferencję prasową na temat porażki obozu rządzącego w sporze z Komisją Europejską. Jak się okazuje, mocno lansowana przez PiS Tarcza Antyinflacyjna jest sprzeczna z unijnymi dyrektywami. Chodzi o czasowe obniżenie podatku VAT na gaz ziemny, paliwo oraz nawozy. Bruksela zamierza przyjrzeć się temu rozwiązaniu i przesłać oficjalne pismo. Widzimy więc, że kolejny raz Unia Europejska próbuje dyktować nam warunki, co możemy robić we własnym państwie. Jako pierwszy przemawiał poseł Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego.

„W ostatnich dniach dowiadujemy się po raz kolejny o dość bezczelnych założeniach, planach, które płyną prosto z Brukseli. Media donoszą, że Komisja Europejska ma uwagi do rozwiązań zawartych w opracowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego Tarczy Antyinflacyjnej. Rząd PiS ma otrzymać oficjalne pismo w tej sprawie. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii obniżenia VAT-u na gaz, paliwa silnikowe i nawozy. Obecnie te obniżone stawki czasowo naruszają dyrektywy unijne, czyli 8% VAT na paliwo, 0% VAT na nawozy oraz 0% VAT na gaz ziemny – opowiadał Michał Urbaniak z Konfederacji.

Z czego bierze się bezczelność Komisji Europejskiej?

Następnie głos zabrał prawnik Marcin Sypniewski, który zauważył, że we wszelkich tego typu sporach polski rząd jest na straconej pozycji. Dlaczego? Ponieważ potrzebuje pieniędzy, a zwłaszcza tych obiecanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Innymi słowy, Bruksela jako silniejszy gracz może stosować rozmaite szantaże i wtrącać się w dowolne sprawy. Nie inaczej jest i w tym przypadku.

„Z czego się bierze ta bezczelność Komisji Europejskiej i dlaczego wydaje nam się, że bezczelność Brukseli w tej chwili nie ma już granic? Jest to efekt wieloletniej już potulności Polski wobec Unii Europejskiej. I rząd PiS-u nie jest tu żadnym wyjątkiem wbrew temu, co twierdzi na co dzień. My od lat realizujemy szkodliwe dla Polski postulaty” – tłumaczył Marcin Sypniewski, wiceprezes partii KORWiN i sekretarz Konfederacji.

Na końcu swoje stanowisko przedstawił poseł Dobromir Sośnierz reprezentujący ugrupowanie Wolnościowcy. Jego zdaniem mamy tu do czynienia z kolejnym pokazem siły, gdzie Unia Europejska pokazuje nam miejsce w szeregu. W efekcie nie możemy walczyć z inflacją i obniżać podatków, bo krępują nas jakieś odgórnie narzucone regulacje. Krótko mówiąc, jeśli chcemy się rozwijać, to musimy opuścić struktury UE.

„Przeciętnie raz w miesiącu jesteśmy zmuszeni aktualizować listę powodów, dla których nie warto być w Unii Europejskiej. No i mamy kolejny powód. Teraz Niemiec z Francuzem będą mówić, czy jeden Polak drugiemu może obniżyć stawkę VAT. To jest całkowicie absurdalne. To jest sytuacja, w której klękamy przed Unią, nie dostając właściwie już nic w zamian” – argumentował poseł Dobromir Sośnierz z partii Wolnościowcy.

Komisja Europejska ingeruje w tarczę antyinflacyjną! PiS jak zawsze na kolanach przed Brukselą. https://t.co/9JvNRIi54d — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 8, 2022