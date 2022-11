Media: Chińskie władze odwołały wystąpienie szefa Rady Europejskiej

REKLAMA

Chińskie władze odwołały wystąpienie szefa Rady Europejskiej Charles’a Michela na targach importowych w Szanghaju, w którym miał skrytykować „nielegalną wojnę” Rosji przeciwko Ukrainie i apelować o zmniejszenie uzależnienia gospodarczego od Chin – dowiedziała się agencja Reutera.

Nagrane z wyprzedzeniem przemówienie Michela miało być jednym z kilku takich wystąpień zagranicznych przywódców i szefów organizacji międzynarodowych, odtworzonych w ubiegły piątek w czasie ceremonii rozpoczęcia Chińskich Międzynarodowych Targów Importowych (CIIE) w Szanghaju – podał Reuters, powołując się na trzech europejskich dyplomatów.

Dyplomaci powiedzieli, zastrzegając sobie anonimowość, że byli zaskoczeni z powodu wycofania przemówienia Michela.

– Przewodniczący Michel został zaproszony do wygłoszenia przemówienia na 5. Forum Hongqiao i CIIE w Szanghaju (…) Zgodnie z prośbą chińskich władz przekazaliśmy nagrane z wyprzedzeniem wystąpienie, które ostatecznie nie zostało pokazane. Odnieśliśmy się do tego zwykłymi kanałami dyplomatycznymi – poinformował Reutera rzecznik Michela Barend Leyts.

Żaden z przedstawicieli chińskiego MSZ, ministerstwa handlu, współorganizatorów targów ani władz Szanghaju nie odpowiedział na prośbę o komentarz – przekazał Reuters.

W przemówieniu Michel miał ostro skrytykować „nielegalną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie” oraz zaznaczyć, że Europa, która była zbyt uzależniona od rosyjskich paliw kopalnych, „wyciąga z niej ważne wnioski” – wynika z fragmentów przemówienia przekazanych przez dyplomatów.

– W Europie chcemy balansu w naszych relacjach handlowych (…) by uniknąć zbytniego uzależnienia. To również jest prawdą w przypadku naszych relacji handlowych z Chinami – miał według źródeł powiedzieć przewodniczący Rady Europejskiej.

Michel miał również wzywać Pekin, by robił więcej na rzecz zakończenia rosyjskiej inwazji. – Rolą Chin jest wykorzystać swoje wpływy, by zatrzymać brutalną wojnę Rosji (…) poprzez wasze tak zwane partnerstwo „bez ograniczeń” z Rosją – miał powiedzieć. – Wy, Chiny, możecie pomóc to zakończyć.

Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i sprzeciwiały się sankcjom nakładanym na Moskwę. Szef chińskiego MSZ Wang Yi powiedział niedawno swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi, że Chiny będą popierać „Rosję pod przewodnictwem prezydenta Władimira Putina” w osiąganiu jej „strategicznych celów rozwojowych” oraz umacnianiu „mocarstwowej pozycji”.

Według oficjalnej strony internetowej targów w Szanghaju na ceremonii otwarcia wyświetlono przemówienia między innymi przywódcy Chin Xi Jinpinga, dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), prezydentów Indonezji i Sri Lanki oraz przywódcy Białorusi.

Oczekuje się, że zarówno Xi, jak i Michel wezmą w przyszłym tygodniu udział w szczycie przywódców państw grupy G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.