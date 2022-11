Nieoficjalnie: Nowy poseł dołączy do Konfederacji. Wstąpi do partii KORWiN

REKLAMA

Stanisław Tyszka ma wstąpić do partii KORWiN oraz dołączyć do koła poselskiego Konfederacji. Polityk niedawno ogłosił rozbrat z Pawłem Kukizem.

Według ustaleń portalu interia.pl Tyszka od dłuższego czasu negocjował dołączenie do partii KORWiN.

Przypomnijmy, że były wicemarszałek Sejmu był gościem na kongresie partii KORWiN, podczas której nastąpiła zmiana prezesa ugrupowania – Sławomir Mentzen zastąpił Janusza Korwin-Mikkego.

Jak pisze dalej interia.pl, Tyszka w zamian za dołączenie do koła poselskiego Konfederacji miał otrzymać gwarancję pierwszego miejsca na liście Konfederacji z puli należącej do partii KORWiN. Sławomir Mentzen od kilku tygodni przekonuje natomiast, że „jedynki” należy sobie wywalczyć wcześniej w prawyborach.

– Od dłuższego czasu miał poglądy jak partia KORWiN. Dziwiło nas, że wytrzymuje u pana Kukiza, ale to jego problem – skomentował krótko dla interia.pl Janusz Korwin-Mikke.

Tyszka odchodzi z Kukiz’15

W poniedziałek, 7 listopada Tyszka ogłosił, że po siedmiu latach odchodzi z Kukiz’15. „Niestety, moje drogi z Pawłem się rozeszły” – napisał w oświadczeniu.

„Dziś słyszę, że moi koledzy z koła Kukiz’15 chcą startować w wyborach do Sejmu 'pod pewnymi warunkami’ z list PiS. No to beze mnie” – napisał. Wyjaśnił, że nie po to wchodził do polityki, aby wspierać „nieudolne rządy czy też sprzedać swój głos za miejsce na liście partii władzy”.

