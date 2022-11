Polska bezgotówkowa? Jarosław Kaczyński zabrał głos

REKLAMA

Podczas spotkania z wyborcami w Ostródzie na Mazurach Jarosław Kaczyński został zapytany o to, czy czeka nas wycofanie gotówki i posługiwanie się wyłącznie pieniądzem cyfrowym.

Jarosław Kaczyński został spytany podczas spotkania przez mieszkańca Ostródy, czy „planuje się wprowadzenie w Polsce tylko płatności kartą”.

Prezes PiS zauważył, że taki ruch może pomóc w pilnowaniu, by wszyscy płacili podatki, ale pytającemu zapewne nie chodziło o to. Kaczyński stwierdził, że rząd w Warszawie nie ma takich planów.

– Ale to jest bardzo groźne posunięcie w dzisiejszym czasie. Jeden udany cyberatak Rosji na system bankowy… i co? Czym płacić? Wszystko staje – mówił Jarosław Kaczyński, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Lider partii władzy stwierdził, że „musi być pewna ilość gotówki w obrocie i dyspozycji także banku narodowego, żeby można to było rzucić na rynek, jeśli tylko by do takiej – nie daj Panie Boże, odpukać – sytuacji doszło”.

– Gotówka po prostu ze względów bezpieczeństwa jest absolutnie konieczna – zapewnił.

– Poza tym są ludzie, którzy są wykluczeni z systemu bankowego i po prostu z niego nie korzystają, a ponieważ mają już lat sporo, to już się pewnie ich nie namówi. Taki człowiek siedzi tu przed państwem – zauważył Kaczyński.

Od dawna mówi się, że sam Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej nie ma konta w banku. – Co ja bym miał robić, jakby nie było gotówki? – nawiązał do tych plotek prezes PiS.