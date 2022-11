Spadło poparcie dla Bidena. Wynik bliski najgorszemu od początku badań [SONDAŻ]

REKLAMA

Poparcie dla prezydenta Bidena spadło o jeden punkt do 39 proc. według sondażu Ipsos dla Reutersa, opublikowanym na dzień przed wyborami do Kongresu. To poziom bliski najgorszemu wynikowi Bidena w od początku tych badań.

Według agencji spadek notowań prezydenta potwierdza przewidywania politologów spodziewających się, że Republikanie przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów i być może też nad Senatem we wtorkowych wyborach.

Badanie wskazuje, że największym problemem wskazywanym przez respondentów jest zmagająca się z wysoką inflacją (8,2 proc.) gospodarka, na którą wskazał co trzeci z nich. Kolejnymi są przestępczość i aborcja.

Wynik Bidena jest o 3 punkty wyższy od tego, który zanotował w czerwcu i lipcu, który był dotąd jego najgorszym w sondażach Ipsosa.

Nowe badanie jest mniej więcej zbieżne z wynikami sondaży innych pracowni. Według średniej z ostatnich sondaży opracowanej przez portal FiveThirtyEight, pracę prezydenta pozytywnie ocenia 41,5 proc. wyborców, zaś negatywnie – 53,1 proc.