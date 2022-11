Stanisław Michalkiewicz nabawił się urazu i trafił do szpitala. Mimo to zapraszamy na premierę filmu „Alfabet Michalkiewicza”

REKLAMA

Na XI Konferencji Prawicy Wolnościowej jednak nie pojawi się redaktor Stanisław Michalkiewicz. Mimo tego zapraszamy do przyjścia na wydarzenie.

„Szanowni Państwo – sympatycy publicystyki Stanisława Michalkiewicza! W tym tygodniu nie nadamy wideofelietonu p. Stanisława ani On nie odpowie na przygotowywany przez nas zestaw „Pytań i odpowiedzi” (ale prosimy o kontynuowanie ich zadawania!) ze względu na pobyt w szpitalu w wyniku urazu, którego nabawił się na wyjeździe do Paryża. Życzymy naszemu wieloletniemu współpracownikowi szybkiego powrotu do zdrowia i przejścia przez ten trudny czas z nieprzemijającym humorem, z którego jest przecież znany i który doceniamy my – odbiorcy Jego wystąpień oraz publicystyki” – czytamy w dzisiejszym poście opublikowanym przez ASME – Antysocjalistyczne Mazowsze na Facebooku.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbędą się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitają liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Stanisław Michalkiewicz, który swój występ miał rozpocząć w sobotę o godzinie 16.00, zostanie zastąpiony w tym czasie przez Tomasza Sommera, redaktora naczelnego naszego pisma. Pełen harmonogram imprezy można znaleźć na stronie zbiórki. Zastrzegamy, że finalna rozpiska może jeszcze ulec zmianie (więcej ciekawych gości).

Dlaczego została uruchomiona zbiórka?

Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono). Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”, a do tego transmitowany w Internecie. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy, co się da, samodzielnie, „oddolnie”) itp. Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu imprez: na bardzo przyzwoitym poziomie, ale równocześnie jak najmniejszym kosztem.

Twoja pomoc pozwoli nam sfinansować m.in. salę (to ona stanowi największy, jednostkowy koszt imprezy), a także na czas skończyć montaż filmu „Alfabet Michalkiewicza” (odpowiada za niego Jakub Pitoń, montażysta m.in. dokumentu „Jedwabne. Historia prawdziwa”).

Serdecznie prosimy wszystkich naszych czytelników i sympatyków wolności o wsparcie organizacji wydarzenia. Na darczyńców czekają wyjątkowe upominki.