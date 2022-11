Nowy poseł Konfederacji? Jest komentarz zainteresowanego

REKLAMA

Jak informuje Interia, były poseł Kukiz’15 Stanisław Tyszka miałby dołączyć w przyszłym tygodniu do koła Konfederacji. Tyszka w rozmowie z PAP powiedział jednak, że na temat swojej przyszłości w parlamencie prowadzi rozmowy z różnymi środowiskami.

Według ustaleń portalu interia.pl Tyszka od dłuższego czasu negocjował dołączenie do partii KORWiN. O tym, że zbliżył się on do środowiska wolnościowego można było zauważyć podczas październikowego kongresu partii KORWiN, na którym pojawił się jako jeden z gości zaproszonych przez Sławomira Mentzena.

Jak pisze dalej interia.pl, Tyszka w zamian za dołączenie do koła poselskiego Konfederacji miał otrzymać gwarancję pierwszego miejsca na liście Konfederacji z puli należącej do partii KORWiN. Mentzen od kilku tygodni przekonuje natomiast, że „jedynki” należy sobie wywalczyć wcześniej w prawyborach.

Tyszka komentuje doniesienia o dołączeniu do Konfederacji

Tyszka w rozmowie z PAP krótko i niejednoznacznie odniósł się do tych doniesień.

– Prowadzę rozmowy z różnymi środowiskami. Gdy się zakończą, to podzielę się wynikami – powiedział.

Tyszka jest posłem z ramienia Kukiz’15 od 2015 roku. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Od momentu, gdy Paweł Kukiz nieformalnie związał się z PiS-em, Tyszka wciąż tkwił w jego kole poselskim, lecz zazwyczaj głosował odwrotnie niż trzech pozostałych posłów Kukiz’15.

W poniedziałek, 7 listopada, Tyszka ogłosił, że po siedmiu latach odchodzi z Kukiz’15. „Niestety, moje drogi z Pawłem się rozeszły” – napisał w oświadczeniu.