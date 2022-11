Włochy nie chcą przemytniczych statków, więc te zaczynają testować Francję [VIDEO]

REKLAMA

We Włoszech rząd Giorgii Meloni zaostrzył politykę wobec dowożenia do swoich portów migrantów przez przemytnicze statki tzw. organizacji humanitarnych. Przynajmniej „werbalnie,” bo jednak po kilku dniach blokady, setki migrantów zeszły z pokładu na ląd. Oficjalnie są to chorzy, kobiety i dzieci, ale z kilkuset migrantów, do Włoch nie wpuszczono zaledwie kilkunastu…

Wydaje się, że organizacje pozarządowe wręcz testują włoski rząd w temacie nielegalnych migrantów. Czarterowane przez nie okręty ustawiły się do portów włoskich niemal w kolejce. W poniedziałek 7 listopada, np. 90 pasażerów „Rise Above” zeszło na ląd w porcie Reggio Calabria. W Katanii na Sycylii ponad 250 migrantów oczekuje na podobną decyzję.

Pływający pod niemiecką banderą „Humanity 1” należący do organizacji pozarządowej SOS Humanity, otrzymał zezwolenie na zacumowanie w niedzielę i na Sycylii w Katanii wysadził na ląd 144 osoby, głównie kobiety, chorych i nieletnich. Na pokładzie pozostawało raptem 35 migrantów płci męskiej, których Włochy nie chcą przyjąć.

Organizacje przemytnicze, których działalność zachęca do podróży kolejne setki migrantów, dostrzegając utwardzanie się władz włoskich, na wszelki wypadek testują już nowe rozwiązania i nowe kraje docelowe. Chcą także „ubogacić” migrantami dodatkowo np. Francję.

Organizacja SOS Méditerranée zwróciła się we wtorek 8 listopada do Francji o „wyznaczenie bezpiecznego portu” na wyokrętowanie 234 migrantów z okrętu „Ocean Viking”. Zaokrętowano ich u wybrzeży Libii. Prośba do Paryża motywowana jest tym, że włoskie porty zamykają się.

Francja też nie pali się do przyjęcia nowych migrantów, więc oficjalnie robi naciski Rzym. Paryż oficjalnie stwierdził, że „nie ma wątpliwości”, że Włochy jednak ugoszczą pasażerów statku „Ocean Viking”, który pływał koło sycylijskiego portu w Syrakuzach. Teraz ma przybyć na międzynarodowe wody w pobliżu Korsyki 10 listopada.

