Zarządzanie relacjami z klientami w biurach nieruchomości

Aby zarządzać relacjami z klientami w optymalny sposób, niezbędne są narzędzia i wypracowane procedury. Prowadzisz biuro nieruchomości? Poznaj oprogramowanie, które pomoże Ci pozyskać klientów i zbudować z nimi dobre relacje.

Zarządzanie relacjami z klientami – co to jest i na czym polega?

Termin „zarządzanie relacjami z klientami” ma dwa znaczenia – to biznesowe podejście stawiające klienta w centrum oraz rozwiązanie informatyczne (system CRM) zaprojektowane z myślą o realizacji tej strategii. Na czym polega zarządzanie relacjami z klientami w biurze nieruchomości?

Klient trafiający do biura nieruchomości najczęściej chce kupić lub sprzedać nieruchomość. W pierwszym przypadku konieczne jest przeprowadzenie analizy jego potrzeb. Należy ustalić:

• jaka nieruchomość i z jakiego rynku interesuje klienta – mieszkanie czy dom np. w zabudowie szeregowej z rynku pierwotnego lub wtórnego,

• jakie są pożądane parametry nieruchomości – to m.in. jej lokalizacja, metraż czy usytuowanie w budynku,

• czy na zakup nieruchomości klient planuje zaciągnąć kredyt – wówczas może potrzebować pomocy doradcy kredytowego.

Dysponując tymi informacjami, można przystąpić do przeszukiwania baz, aby w kolejnym kroku przedstawić klientowi dopasowane oferty. To najbardziej czasochłonny etap pracy – gdy wymagania są specyficzne, to poszukiwania mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Dlaczego warto zainwestować w dobry system CRM?

Ponieważ zarządzanie relacjami z klientami to proces, w jego realizacji może pomóc dobre oprogramowanie. Przykładowe funkcje systemu Esti CRM tego programu to:

• odbieranie zapytań od klientów – korespondencja z klientem od jego pierwszego kontaktu z biurem aż do sfinalizowania zakupu (sprzedaży) nieruchomości jest gromadzona w jednym miejscu,

• automatyczne przypomnienia o kontakcie – agent kontaktuje się z klientem w umówionym terminie, co korzystnie wpływa na wizerunek biura nieruchomości,

• kalendarz (w tym zintegrowany z kalendarzem Google) – w którym agent może zapisywać np. daty spotkań z klientami.

Program Esti CRM pozwala też na przygotowanie ofert (publikowanych następnie na portalach ogłoszeniowych), przechowywanie różnych dokumentów, kojarzenie ofert i poszukujących czy zarządzanie regularnością kontaktów z klientami. Ponieważ system ten jest dostępny również na urządzeniach mobilnych, to korzystać z niego można w dowolnym miejscu.

Wykorzystując oprogramowanie CRM, zespół biura nieruchomości może nie tylko zautomatyzować część zadań, ale przede wszystkim w pełni skoncentrować się na kliencie. Ma to duże znaczenie dla budowy długotrwałych, pozytywnych relacji.

Dlaczego obsługa posprzedażowa jest ważna w biurze nieruchomości?

W biurach nieruchomości obsługa posprzedażowa ma zazwyczaj marginalne znaczenie. Po sprzedaży czy zakupie mieszkania, domu lub nieruchomości komercyjnej klient raczej nie kontaktuje się już z agentem. Trzeba jednak pamiętać, że dobre wrażenie, jakie agent wywrze na kliencie, może skutkować dobrą opinią lub rekomendacją wśród znajomych czy partnerów biznesowych.

Chcesz podnieść standard obsługi klienta w prowadzonym biurze nieruchomości? Wykupienie dostępu do dobrego, stworzonego z myślą o specyfice tego biznesu oprogramowania CRM to sposób na to, aby w pełni wykorzystać zalety strategii zarządzania relacjami z klientami.