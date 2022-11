Dobromir Sośnierz: „Teraz Niemiec z Francuzem będą mówić, czy jeden Polak drugiemu może obniżyć stawkę VAT” [VIDEO]

REKLAMA

Dobromir Sośnierz z Konfederacji podkreślił, że dostajemy kolejny powód do opuszczenia struktur Unii Europejskiej.

8 listopada w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowała Konfederacja. Na miejscu pojawili się: poseł Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego, prawnik Marcin Sypniewski reprezentujący partię KORWiN oraz poseł Dobromir Sośnierz, który należy do Wolnościowców. Politycy poruszyli temat niedawnej interwencji Komisji Europejskiej, która uznała polską Tarczę Antyinflacyjną za niezgodną z unijnymi regulacjami.

Mocne stanowisko w tej sprawie przedstawił Dobromir Sośnierz, który stwierdził wprost, że dostaliśmy właśnie kolejny powód do opuszczenia struktur Unii Europejskiej. Jego zdaniem brukselscy decydenci zachowują się bezczelnie i znów próbują urządzać nam system prawny według swojego widzimisię.

„Przeciętnie raz w miesiącu jesteśmy zmuszeni aktualizować listę powodów, dla których nie warto być w Unii Europejskiej. No i mamy kolejny powód. Teraz Niemiec z Francuzem będą mówić, czy jeden Polak drugiemu może obniżyć stawkę VAT. To jest całkowicie absurdalne. To jest sytuacja, w której klękamy przed Unią, nie dostając właściwie już nic w zamian” – wskazywał poseł Dobromir Sośnierz z partii Wolnościowcy.

Dobromir Sośnierz: Musimy wyjść z Unii Europejskiej

Jak podkreślił poseł Dobromir Sośnierz, szybki rozwój w ramach normalnej, wolnościowej gospodarki będzie możliwy dopiero po wyjściu z eurokołchozu. Dlatego musimy pożegnać się z Unią Europejską, która nigdy nie pozwoli nam na wolnorynkowe rozwiązania, np. deregulacje czy obniżki podatków. Zostając w jej strukturach, skazujemy się nie tylko na stagnację, ale i narastający dyktat ze strony brukselskich elit.

„Więc jeśli Państwo zastanawiają się, skąd te różne nasze problemy są, to one w większości, w znacznej części biorą się stąd, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Daje to pretekst rządowi, żeby prowadził złą politykę albo wprost zmusza rząd, jak w tym przypadku prawdopodobnie się stanie, do prowadzenia złej polityki” – tłumaczył zgromadzonym Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Komisja Europejska ingeruje w tarczę antyinflacyjną! PiS jak zawsze na kolanach przed Brukselą. https://t.co/9JvNRIi54d — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 8, 2022