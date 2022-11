Kto chce wciągnąć Polskę do wojny? Sykulski: USA chcą wykrwawić Rosję rękami Ukraińców i Polaków [VIDEO]

REKLAMA

Na nowym kanale youtubowym Tomasza Sommera pojawił się wywiad z Leszkiem Sykulskim. Prowadząca Marta Markowska pytała swojego gościa m.in. o to, komu mogłoby zależeć na wciągnięciu Polski do wojny.

– Wprowadzenie Polski do wojny jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia Ukrainy. Ukraina bardzo chciałaby, żeby Polska przystąpiła do wojny – odpowiedział Leszek Sykulski, po czym doprecyzował: – Władze Ukrainy. Establishment ukraiński [by tego chciały].

– No i oczywiście Stany Zjednoczone – stwierdził gość na kanale Tomasza Sommera. – Stany Zjednoczone, które mają wielką ambicję stworzenia nowego zderzaka strategicznego zaraz po Ukrainie – powiedział Sykulski.

Zdaniem Leszka Sykulskiego Ukraina „już słabnie”. – Niewątpliwie wprowadzenie Polski do wojny, wprowadzenie wojska polskiego do wojny, byłoby bardzo korzystne dla Ukrainy – powiedział gość.

– Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest stara strategia, którą świetnie, i zupełnie wprost, pokazał, odkrył dr George Friedman w 2016 roku w chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych. Stany Zjednoczone potrzebują, jak to określił, cytuję, „kordonu sanitarnego między Rosją a Niemcami” – powiedział Leszek Sykulski.

Dalej gość na kanale Sommera stwierdził: – Cała inicjatywa Trójmorza, to jest inicjatywa amerykańska, ściśle powiązana tutaj z interesami amerykańskimi i Polska tutaj jako zderzak strategiczny, jako ten element, który ma wykrwawiać Rosję, ten element geopolitycznej układanki, instrument tej układanki, jest niewątpliwie bardzo korzystna dla Stanów Zjednoczonych.

– A Stany Zjednoczone, mówiąc językiem potocznym, chcą wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami. Chcą wykrwawiać Rosję nie siłą żołnierzy amerykańskich, ale rękami Ukraińców i rękami Polaków – stwierdził Leszek Sykulski.

