Mentzen UJAWNIA, kto jest największym hipokrytą. „Powie wszystko, co tylko będzie myślał, że mu się opłaci” [VIDEO]

REKLAMA

W rozmowie ze Sławomirem Jastrzębowskim w salonie24 Sławomir Mentzen został zapytany, kto jego zdaniem jest największym hipokrytą. Odpowiedź może zaskakiwać.

– Obecnie? Donald Tusk – odparł prezes partii KORWiN. – Donald Tusk? – zdziwił się prowadzący. – Oczywiście, że tak – powiedział Mentzen.

REKLAMA

– Ja może nie jestem aż tak stary jak pan (śmiech), ale pamiętam mimo wszystko, mimo mojego młodego wieku, lata 2005, 2006, 2007. Pamiętam, jak słuchałem Donalda Tuska, który mówił: musimy trzy razy piętnaście, niskie podatki, uwolnijmy polską przedsiębiorczość, gospodarkę, dajmy ludziom wolność. Po czym przyszedł do władzy i w ogóle szedł w innym kierunku – zaznaczył Mentzen.

– A były te zdjęcia, jak miał taki piękny ołtarzyk religijny u siebie w mieszkaniu, gdzie tam całą rodziną się modlili do tego, po czym zostawił tę całą swoją partię na zatracenie. Specjalnie wybrał takie nowe władze, żeby przegrały te wybory, bo wiedział, że jak wygrają w 2015, to jak będzie chciał wrócić po byciu „królem Europy”, to trzeciej kadencji, czy tam czwartej, na pewno nie wygrają – dodał.

– Więc zostawił całe swoje środowisko polityczne na zmarnowanie, wstawił nowych, śmiesznych liderów, po czym wrócił i nagle – zaraz jak tylko wrócił do Polski – to mówił tak: (…) nie możemy być tacy antychrześcijańscy, że tutaj umiarkowana centroprawica, że to z badań wychodzi, że tak jest lepiej, po czym trochę rzeczywistości upłynęło i teraz ful po wyborców lewicy idzie – zauważył szef partii KORWiN.

– Mieszanie prawem a nie towarem, czterodniowy tydzień pracy, aborcja dla każdego – to jest centroprawica? To jest Platforma Obywatelska Jana Rokity, którą znałem kilkanaście lat temu? – pytał retorycznie Mentzen.

– To jest największy hipokryta. Ten człowiek w absolutnie nic nie wierzy i powie wszystko, co tylko będzie myślał, że mu się opłaci – skwitował.

Jeszcze zadać pytanie o największego kłamcę i mamy pełen obraz polskich rządów z ostatnich kilkunastu lat pic.twitter.com/S3uzLK6J4B — Wolność__Słowa (@WolnoscO) November 9, 2022