Steinmeier: Staje się dla nas jasne, do jakich wielkich możliwości i do jakich przerażających zbrodni byliśmy zdolni

REKLAMA

– 9 listopada zawsze będzie nas wzywał do walki z antysemityzmem – powiedział w środę prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier na otwarciu konferencji w Pałacu Bellevue w Berlinie. 9 listopada przypada rocznica m.in. pogromów ludności żydowskiej z 1938 roku, znanych jako Noc Kryształowa lub Pogromy Listopadowe.

Prezydent dodał, że 9 listopada 1938 roku nie był początkiem prześladowań Żydów. – Ale to, co stało się w tym dniu otwartej przemocy, było widocznym dla wszystkich przejawem następującego po nim, precyzyjnie zaplanowanego i przeprowadzonego z brutalną konsekwencją, pozbawienia praw, deportacji i wreszcie eksterminacji Żydów w Niemczech i Europie – powiedział Steinmeier, cytowany przez agencję dpa.

REKLAMA

9 listopada 1918 roku w Reichstagu w Berlinie proklamowano Republikę, przypieczętowując tym samym koniec monarchii. 9 listopada 1938 roku doszło do pogromów ludności żydowskiej. W całych Niemczech płonęły synagogi, sklepy były plądrowane i niszczone, Żydzi byli maltretowani, aresztowani i zabijani. Wreszcie 9 listopada 1989 roku oznacza upadek muru berlińskiego i koniec podziału Niemiec.

Steinmeier powiedział: „Co roku 9 listopada stawia nas na nowo przed zadaniem: jak upamiętnić różne wydarzenia historyczne, te z 1918, 1938 i 1989 roku, w taki sposób, aby żadne z nich nie zostało skazane na historyczną niepamięć?”.

– W tym dniu, jeśli naprawdę rozważymy wszystkie jego aspekty, staje się dla nas na nowo jasne, do jakich wielkich możliwości i demokratycznych przebudzeń z jednej strony i do jakich otchłani, do jakich przerażających zbrodni z drugiej strony byliśmy zdolni tutaj w Niemczech – powiedział prezydent Niemiec.