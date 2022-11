REKLAMA

Michał Urbaniak z Konfederacji odniósł się do kolejnej porażki polskiego rządu w starciu z Komisją Europejską.

8 listopada w polskim Sejmie Konfederacja zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiciele ugrupowania omówili kolejną porażkę obozu rządzącego w sporze z Komisją Europejską. Na miejscu pojawili się: poseł Michał Urbaniak, sekretarz Konfederacji Marcin Sypniewski oraz poseł Dobromir Sośnierz.



Jak wskazali politycy, mocno promowana przez władzę Tarcza Antyinflacyjna okazała się sprzeczna z unijnymi dyrektywami. Otóż czasowe obniżenie podatku VAT na gaz ziemny, paliwo oraz nawozy nie spodobało się brukselskim decydentom, którzy postanowili zareagować.

„W ostatnich dniach dowiadujemy się po raz kolejny o dość bezczelnych założeniach, planach, które płyną prosto z Brukseli. Media donoszą, że Komisja Europejska ma uwagi do rozwiązań zawartych w opracowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego Tarczy Antyinflacyjnej. Rząd PiS ma otrzymać oficjalne pismo w tej sprawie. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii obniżenia VAT-u na gaz, paliwa silnikowe i nawozy. Obecnie te obniżone stawki czasowo naruszają dyrektywy unijne, czyli 8% VAT na paliwo, 0% VAT na nawozy oraz 0% VAT na gaz ziemny” – mówił Michał Urbaniak z Konfederacji.

Urbaniak: Unia Europejska dokręca nam śrubę

W czasie swojej wypowiedzi Michał Urbaniak podkreślił, że przy obecnym kryzysie Unia Europejska powinna zaoferować nam pomoc, a nie ganić za próby ulżenia obywatelom. Jego zdaniem utrzymujące się wysokie ceny paliwa, gazu oraz nawozów mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie na rynku zostaną jedynie wielkie korporacje. Natomiast mały i średni biznes padnie pod ciężarem inflacji i obciążeń fiskalnych. Jak przypomniał, Konfederacja już dawno przedstawiła szereg swoich propozycji naprawczych.

„Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, a Unia Europejska powinna pomóc Polsce, a nie jeszcze dokręcać w tym wypadku śrubę i wyszukiwać nowych błędów, nowych problemów i tego, co się znowu komisarzom europejskim nie podoba. Weźmy pod uwagę to, że te czasowe obniżki stawki VAT, jakie mamy w Polsce przy Tarczy Antyinflacyjnej, to są rozwiązania dalej niewystarczające, dalej będące tylko częściowo tym, co rząd powinien zrobić” – argumentował Michał Urbaniak reprezentujący Ruch Narodowy.

Komisja Europejska ingeruje w tarczę antyinflacyjną! PiS jak zawsze na kolanach przed Brukselą. https://t.co/9JvNRIi54d — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 8, 2022