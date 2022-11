Ewakuowali kilkaset osób ze szkoły. Dzieci nagle źle się poczuły

REKLAMA

Około 600 osób – uczniów i pracowników – ewakuowano w czwartek ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach po tym, jak część uczniów źle się poczuła podczas akademii. 18 osób, które zasłabły zostało poddanych tlenoterapii.

Strażacy którzy przyjechali na miejsce nie stwierdzili przekroczonych norm tlenku węgla ani innych szkodliwych substancji.

St. kpt. Tomasz Kostyra z Komendy Miejskiej PSP w Tychach powiedział, że zgodnie ze zgłoszeniem w szkole wyczuwalny był zapach gazu. Na sali gimnastycznej odbywała się wtedy szkolna akademia z udziałem około 250 osób. Część z nich uskarżała się na nudności i zawroty głowy. Z całego budynku ewakuowano 550 dzieci i ok. 50 pracowników obsługi.

– Spośród tej grupy 18 osobom udzieliliśmy pomocy medycznej w postaci tlenoterapii – dodał strażak.

Zastępy strażackie zbadały powietrze w szkole i nie wykryli toksycznych związków.

– W trakcie naszych działań nie stwierdziliśmy obecności gazu, nie ma potwierdzenia, by jakakolwiek szkodliwa substancja została wykryta, ale działania w zakresie rozpoznania są jeszcze prowadzone na miejscu. Musimy to sprawdzić, by mieć całkowitą pewność – zaznaczył st. kpt. Kostyra.