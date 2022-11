Kościół. Czy w piątek 11 listopada można jeść mięso?

REKLAMA

11 listopada to data, która ustawowo została wybrana na świętowanie polskiej niepodległości. W tym roku ten umowny Dzień Niepodległości wypada w piątek, kiedy katolicy obchodzą post. Czy z uwagi na święto w piątek 11 listopada będzie można jeść mięso?

Święto Niepodległości już jutro, a katolicy mogą się zastanawiać, czy 11 listopada, który wypada w piątek, będą mogli jeść mięso. W katolicyzmie piątek jest dniem postnym, w którym wierzący powinni powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych.



Prawie wszyscy polscy biskupi zdecydowali się udzielić dyspensy swoim wiernym. Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia „dla umożliwienia pełnego wzniosłej radości przeżywania” Dnia Niepodległości.

Podobną decyzję podjął biskup Jeż. „W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła posiada charakter pokutny (por. kan. 1250 i 1251 KPK). Święto to jest obchodzone uroczyście oraz jest okazją do organizowania licznych spotkań patriotycznych i dlatego kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, udzielam zgodnie z kan. 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym przebywającym w tym dniu na terenie diecezji tarnowskiej, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych” – czytamy w dekrecie opublikowanym na stronie diecezji tarnowskiej.

Dyspensy nie udzielił natomiast biskup diecezji łowickiej Andrzej F. Dziuba. Wierni z tego regionu będą mogli jednak jeść mięso. Wynika to z prostego faktu, że 11 listopada wypada święto św. Wiktorii, patronki tej diecezji, i post i tak nie obowiązywał tam w tym czasie.