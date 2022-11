Pożar lokomotywy pociągu IC. Ewakuowano kilkuset pasażerów

REKLAMA

Rano na odcinku Tłuszcz – Wołomin doszło do awarii lokomotywy prowadzącej pociąg 10112 Zamenhof rel. Białystok – Warszawa. W pociągu podróżowało ok. 250 pasażerów, wszyscy zostali przeprowadzeni do autobusów komunikacji zastępczej – poinformowała rzecznik prasowy PKP IC Katarzyna Grzduk.

Do zdarzenia doszło rano na odcinku Tłuszcz-Wołomin. – O godziny 6.50 dostaliśmy informację o awarii lokomotywy. Przerwa w ruchu trwała do godziny 8.20. Ruch został wznowiony po jednym torze. Pasażerowie byli informowani o utrudnieniach – powiedział PAP rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski.

Z kolei rzeczniczka przewoźnika PKP Intercity sprecyzowała, że doszło do awarii lokomotywy prowadzącej pociąg 10112 Zamenhof rel. Białystok – Warszawa.

– W związku z wydobywającym się dymem wezwano straż pożarną. W pociągu podróżowało ok. 250 pasażerów. Zamówiono zostały cztery autobusy komunikacji zastępczej. Podróżni w asyście drużyny konduktorskiej zostali przeprowadzeni do pojazdów – powiedziała.

– Zdarzenie bada specjalnie powołana komisja – dodała.