Przymusowa praca w więzieniach? Wyborcy w czterech stanach zdecydowali

Wyborcy w Alabamie, Tennessee, Oregonie i Vermoncie opowiedzieli się we wtorek w referendach za poprawkami do stanowych konstytucji, by zakazać używania pracy przymusowej jako kary w więzieniach. Wyborcy w Luizjanie odrzucili taki zakaz.

W Tennessee poprawka usuwająca ze stanowej konstytucji zapis pozwalający na używanie „niewolnictwa” jako kary za przestępstwo została przyjęta przy niemal 80 proc. poparciu, podczas gdy w Luizjanie niemal taka sama inicjatywa została odrzucona przez ponad 60 proc. wyborców.

Jak pisze AP, praca przymusowa w więzieniach jest procederem wartym miliardy dolarów, choć sami więźniowie otrzymują za nią od 30 centów do 1,30 dol. za godzinę. Więźniowie którzy odmawiają pracy są karani odebraniem przywilejów – wizyty i rozmowy telefoniczne, a nawet mogą trafić do izolatki.

Według AP, przegłosowanie poprawek nie oznacza automatycznego końca pracy przymusowej w więzieniach w tych stanach, ale może przyczynić się do tego w drodze skarg do stanowych sądów.