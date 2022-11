Interwencja policji na Marszu Niepodległości

REKLAMA

Funkcjonariusze obezwładnili i wynieśli z okolic ronda de Gaulle’a kilku mężczyzn z kontrmanifestacji. Mieli oni ze sobą banery z napisami, m.in. „nacjonalizm to nie patriotyzm”.

W tym czasie marsz został wstrzymany. Do incydentu doszło na wysokości ulicy Smolnej. Marsz po kilku minutach ruszył dalej.

Marsz Niepodległości wystartował z ronda Dmowskiego w piątek o 14.30. Idą w nim rodziny z dziećmi. Uczestnicy kierują się w stronę Błoni stadionu Narodowego.

Wśród uczestników Marszu Niepodległości są politycy Konfederacji.

Manifestacja przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Tam od godz. 17 zaplanowane są koncerty po Marszu Niepodległości. Zakończenie przewidziane jest na godz. 19.

❗️WYRUSZAMY❗️

To my, to my❗️ Wszechpolacy❗️❗️

Nadchodzi❗️Nadchodzi❗️ Marsz Niepodległości❗️❗️❗️

Czołem Wielkiej Polsce❗️❗️❗️#PolskaPaństwemNarodowym pic.twitter.com/SiLpPaAsGu

— Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) November 11, 2022