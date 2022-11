REKLAMA

Siły ukraińskie niemal całkowicie kontrolują Chersoń, jednak wojna jest daleka od zakończenia i jest „zbyt wcześnie na beztroskę” – powiedział doradca ukraińskiego ministra obrony Jurij Sak w komentarzu opublikowanym w piątek przez BBC.

Sak przypomniał o wcześniejszym odparciu ataku na Kijów i wyzwoleniu Charkowa na wschodzie kraju i dodał: „teraz niemal całkowicie kontrolujemy Chersoń”. Wyraził nadzieję, że plany dowództwa sił zbrojnych pozwolą na kontynuowanie kontrofensywy. Ostrzegł jednak, że „jest zbyt wcześnie na beztroskę”, bowiem „wojna jest daleka od zakończenia”.

„Rosjanie nadal terroryzują ludność cywilną, w dzisiejszym ostrzale rakietowym Mikołajowa zginęło sześć osób (…). Tak więc, to jeszcze nie koniec. Będziemy iść dalej, ostrożnie, oceniając wszelkie ryzyko” – powiedział Sak.

