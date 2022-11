Masowe protesty po wyborach prezydenckich. Siły zbrojne wydały oświadczenie [VIDEO]

REKLAMA

Dowódcy trzech rodzajów sił zbrojnych Brazylii w pierwszym wspólnym oświadczeniu wydanym w piątek po wyborach prezydenckich, wygranych przez lidera lewicy, eksprezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy przewagą 1,8 proc. głosów nad urzędującym szefem państwa, prawicowym politykiem Jairem Bolsonaro, potwierdzili swą „całkowitą lojalność wobec demokracji”.

Jak pisze hiszpańska agencja prasowa EFE, oświadczenie to „stanowi odpowiedź na protesty aktywistów skrajnej prawicy, którzy domagają się od wojska dokonania zamachu stanu przeciwko zwycięskiemu liderowi lewicy, Luli”.

REKLAMA

„Co się tyczy ludowych demonstracji, do których do chodzi w wielu miejscach kraju, Marynarka, Wojska Lądowe i Siły Powietrzne Brazylii potwierdzają swą niezłomną wierność wobec ludu brazylijskiego, demokracji i społecznej harmonii” – głosi deklaracja.

Dowódcy trzech rodzajów wojsk podkreślają też, że brazylijska konstytucja chroni wolność krytyki wobec władz i potępiają „ewentualne ograniczanie tej wolności przez przedstawicieli władz publicznych”.

Jednocześnie jednak dowódcy krytykują takie formy wyrażania sprzeciwu wobec wyników wyborów, jak na przykład „blokady autostrad” i nie wykluczają ich zakazu.

They protest against election integrity and think the election was stolen…

Anápolis, Brazil… millions continue to protest the result of the election. Strikes and protests continue throughout the whole country.

RESIST 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aTZTqPzr2S

— Pelham (@Resist_05) November 9, 2022