Tragiczny wypadek autobusu. Nie żyje kilkanaście osób [FOTO]

REKLAMA

18 osób zginęło, a sześć zostało rannych w wypadku autobusu, który w sobotę wpadł do kanału w położonym na północy Egiptu mieście Aga – poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Pojazdem podróżowało około 35 osób. Autobus wypadł z drogi i wpadł do kanału Mansurija – przekazała agencja Reutera powołująca się na egipskie służby bezpieczeństwa.

REKLAMA

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU

— MBIRE TV ZIMBABWE (@MbireZimbabwe) November 12, 2022