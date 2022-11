TYLKO U NAS. Braun: „Jacek Międlar został skazany za myślozbrodnię” [VIDEO]

REKLAMA

Ruszyła XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Jako pierwszy wystąpił poseł Grzegorz Braun z Konfederacji.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbywa się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbywają się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitali liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Zgodnie z harmonogramem (rozpiska na końcu artykułu) jako pierwszy wystąpił poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, który oczywiście nie gryzł się w język i powiedział wprost, jak się sprawy mają. Najwięcej uwagi poświęcił sojuszowi rządu oraz opozycji w nękaniu i okradaniu Polaków.

„To prawdziwe porozumienie ponad podziałami widoczne w Sejmie Rzeczypospolitej, gdzie rękę podają sobie przedstawiciele aktualnego reżimu, strażnicy żłobów i paśników dla cwaniaków, z przedstawicielami totalnej opozycji. Łże-prawica ma jedno zdanie, jednego ducha, jeden głos z totalną opozycją. Nie ma różnicy, po co wybierać, skoro nie różnią się w podejściu do praw, wolności i obowiązków obywateli i władz. Nie różnią się, co oglądaliśmy w sposób szczególnie drastyczny, gdy wespół z zespół wprowadzali tu reżim covidowy. Wręcz przeciwnie – licytowali się tylko na zamordyzm” – wskazywał Grzegorz Braun, przemawiając do zgromadzonych słuhaczy.

Grzegorz Braun o aresztowaniu Jacka Międlara

W piątek 11 listopada funkcjonariusze zatrzymali Jacka Międlara, byłego księdza, jednego z organizatorów wrocławskiego Marszu Niepodległości, który miał odbyć się tego samego dnia wieczorem. Dlaczego doszło do aresztowania? Otóż policja uznała, że Międlar może (ale nie musi!) stwarzać zagrożenie, dlatego warto zareagować prewencyjnie. Zdaniem samego poszkodowanego mieliśmy tu do czynienia ze zleceniem politycznym. Do tego incydentu odniósł się w swojej wypowiedzi poseł Grzegorz Braun, podnosząc, że na naszych oczach aresztowano człowieka za… myślozbrodnię.

„Co to jest mowa nienawiści? To we Wrocławiu jest »Stop ukrainizacji Polski«. Jako Korona co prawda przeszliśmy te 2-3 km niepokojeni przez nikogo, ale w Polsce są strefy różnej kategorii. We Wrocławiu, jak widać, trwa eksperyment na żywej tkance ludzkiej. Był i pozostaje prymusem transformacji ustrojowej, jeszcze tej z przełomu lat 80. i 90. Wrocław multikulti, już w 1/4, a nawet w 1/3 miasto, w którym Ukraińcom żyje się lepiej. W tym Wrocławiu właśnie »Stop ukrainizacji Polski« okazuje się niecenzuralne” – grzmiał Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej.

SOBOTA (12.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 12:30 Grzegorz Braun (poseł)

12:45 – 13:30 Debata Grzegorza Brauna i Dobromira Sośnierza

14:00 – 14:30 prof. Michał Wojciechowski

14:45 – 15:45 premiera filmu „Alfabet Michalkiewicza”

16:00 – 17:00 Stanisław Michalkiewicz. Dyskusja po filmie

ok. 18:00 – bankiet dla zaproszonych gości (w tym Sponsorów)

NIEDZIELA (13.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 11:15 PAFERE

11:20 – 12:00 Roman Warszawski

12:00 – 13:30 prof. Adam Wielomski

14:00 – 15:00 Janusz Korwin-Mikke

15:30 – 16:30 Sebastian Pitoń