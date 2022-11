TYLKO U NAS! Braun: „To są skrajnie niebezpieczni ludzie!” [VIDEO]

REKLAMA

Ruszyła XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji miał bardzo mocne przemówienie.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbywa się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbywają się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitali liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Zgodnie z harmonogramem (rozpiska na końcu artykułu) jako pierwszy wystąpił poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, który oczywiście nie gryzł się w język i powiedział wprost, jak się sprawy mają. Poruszył m.in. temat niszczenia polskiego rolnictwa i przemysłu przez eurokołchozowe regulacje.

„Wszelkie Europejskie Zielone Łady – to jest gra, w którą wygrać nie sposób. Jak próbujemy wygrać, to zmieniają zasady gry. Przykładowo nie było eurokołchozowych programów wspierania polskiej spedycji. Gdy zatriumfowała, to Niemcy i Francuzi zmienili zasady gry. Trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Tylko Konfederacja to mówi. (…) ” – tłumaczył Grzegorz Braun, apelując o opuszczenie struktur UE.

„Oni zrezygnowali ze wszystkich prerogatyw suwerenności: w wymiarze finansowym, obronności, bezpieczeństwa. (…) Ogłosili to już wiele razy. Robią tylko to, co wcześniej zapowiedzieli. PO, PiS, PSL, SLD wszystkie te doktryny eurokołchozowe, tęczowe, lewackie realizują. Walczą z mową nienawiści, z myślozbrodnią, z antysemityzmem. To jest właśnie to” – mówił nieustraszony poseł Konfederacji Korony Polskiej.

Grzegorz Braun o sytuacji na Ukrainie

W trakcie wystąpienia jeden ze słuchaczy zapytał posła Grzegorza Brauna o sytuację za naszą wschodnią granicą. Polityk chętnie przedstawił swoje mocne stanowisko ws. wojny na Ukrainie oraz przyjmowania milionów uchodźców.

Zdaniem parlamentarzysty doszło do sytuacji, w której mniej dbamy o własny los, a bardziej przejmujemy się obcym narodem. Co więcej, jesteśmy wpychani w ten konflikt. Różnym siłom zależy na tym, abyśmy ruszyli na wojnę. W opinii Brauna obecni rządzący widzą w tym szansę na to, aby ukryć długi i zbrodnie, za które powinni odpowiedzieć prawnie. Dlatego są niebezpiecznymi ludźmi, których należy jak najszybciej odsunąć od władzy.

„Jechałem tutaj do Państwa, słuchałem reżimowego radia i w reżimowej audycji reżimowy poseł większości przemocowej w Sejmie powiedział dwa razy z dumą, że mamy na utrzymaniu drugi naród. Kto z Państwa może zaprosić do siebie na Święta sąsiada albo dowolną inną rodzinę i ugościć? Kto może sobie na to pozwolić, ma takie możliwości? (…) Rządzą nami ludzie skrajnie niebezpieczni, bo takich rzeczy narobili, że pójście na wojnę może wydawać im się nie najgorszym rozwiązaniem. Wojna zresetuje wszystkie długi, których narobili, i wszystkie zbrodnie, które popełnili. To są skrajnie niebezpieczni ludzie!” – mówił Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej.

SOBOTA (12.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 12:30 Grzegorz Braun (poseł)

12:45 – 13:30 Debata Grzegorza Brauna i Dobromira Sośnierza

14:00 – 14:30 prof. Michał Wojciechowski

14:45 – 15:45 premiera filmu „Alfabet Michalkiewicza”

16:00 – 17:00 Stanisław Michalkiewicz. Dyskusja po filmie

ok. 18:00 – bankiet dla zaproszonych gości (w tym Sponsorów)

NIEDZIELA (13.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 11:15 PAFERE

11:20 – 12:00 Roman Warszawski

12:00 – 13:30 prof. Adam Wielomski

14:00 – 15:00 Janusz Korwin-Mikke

15:30 – 16:30 Sebastian Pitoń