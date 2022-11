REKLAMA

Trwa XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomasz Sommer poruszył kwestię wojny na Ukrainie.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbywa się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbywają się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA

Na naszą imprezę zawitali liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Swój występ miał również redaktor naczelny Tomasz Sommer. W trakcie przemówienia poruszył wątki związane z wojną na Ukrainie. Wyjaśnił m.in. to, dlaczego polscy decydenci tak bardzo straszyli społeczeństwo rosyjską inwazją.

Tomasz Sommer: Po co była ta propaganda zagrożenia?

Dlaczego polskie władze stosowały propagandę zagrożenia, strasząc społeczeństwo, jakoby Rosja szykowała się do zaatakowania naszego kraju? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć red. Tomasz Sommer.

Jego zdaniem przyjęcie takiej strategii pomogło PiS-owi przynajmniej w kilku aspektach. Po pierwsze, uzasadniło przyjmowanie milionów uchodźców uciekających do nas przed rosyjskim wojskiem.

Po drugie, pozwoliło na nominowanie 'ruskich onuc’ wśród przeciwników politycznych.

Po trzecie wzmocniło proces konsolidacji władzy w obliczu zagrożenia państwowego. Innymi słowy, było to w interesie obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy.

„Inwazja Rosji na Polskę nam nie grozi. Rosjanie są teraz w defensywie. Po co zatem było to straszenie agresją na Polskę, w sytuacji gdy tego zagrożenia, racjonalnie sytuację analizując, nie było? Mam dwa wyjaśnienia. Ci, którzy rządzą, myślą bardzo szczegółowo, jakie efekty przyniesie dana propaganda. Propaganda zagrożenia ma dwa cele. Po pierwsze akceptowanie dużej ilości uchodźców. (…) Druga sprawa, czyli to, co widzieliśmy. Straszenie agenturą rosyjską, która rzekomo roznosi się przez Twittera, Facebooka, media społecznościowe. Wszechobecne ruskie onuce pomogły PiS-owi skonsolidować władzę” – wyjaśniał Tomasz Sommer, redaktor naczelny NCzas!.

SOBOTA (12.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 12:30 Grzegorz Braun (poseł)

12:45 – 13:30 Debata Grzegorza Brauna i Dobromira Sośnierza

14:00 – 14:30 prof. Michał Wojciechowski

14:45 – 15:45 premiera filmu „Alfabet Michalkiewicza”

16:00 – 17:00 Stanisław Michalkiewicz. Dyskusja po filmie

ok. 18:00 – bankiet dla zaproszonych gości (w tym Sponsorów)

NIEDZIELA (13.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 11:15 PAFERE

11:20 – 12:00 Roman Warszawski

12:00 – 13:30 prof. Adam Wielomski

14:00 – 15:00 Janusz Korwin-Mikke

15:30 – 16:30 Sebastian Pitoń