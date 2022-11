Wilk odpowiada Jankowskiemu. „Potrzebujemy silnego Narodu, by nie zostać zniszczonym przez globalizm-szwabizm” [VIDEO]

REKLAMA

Dziennikarz Polsat News Grzegorz Jankowski po raz kolejny dał upust swoim ukraińskim sympatiom na antenie. Pretekstem okazał się Marsz Niepodległości. Dziennikarzowi odpowiedział Jacek Wilk.

– Drodzy i kochani widzowie, przez Warszawę przechodzi teraz Marsz Niepodległości w tej chwili. Będziemy go wam co chwilę pokazywać, na razie jest spokojnie – relacjonował 11 listopada Jankowski.

– Ale to, co mnie zaniepokoiło, drodzy widzowie, to hasło tego marszu: „Silny naród, wielka Polska”. Tak jak by organizatorzy nie zauważyli, że świat się zmienia, że nasz region się zmienia i że Polska się zmienia. Że hasła sprzed stu lat dzisiaj mogą nie mieć żadnej wartości tak naprawdę – grzmiał.

– To hasło dzisiejszego Marszu Niepodległości – wkładam kij w mrowisko – powinno być takie: Wspieramy Ukrainę, bo dzięki tejże Ukrainie, walce bohaterskich żołnierzy ukraińskich, walce kobiet i mężczyzn z Ukrainy, dzisiaj siedzimy w bezpiecznym kraju i dzisiaj cieszymy się swoją niepodległością, swoim świętem. A ich zwycięstwa pokazują – i tylko ich zwycięstwa w tej chwili mogą doprowadzić do tego, że Polska dalej będzie krajem niepodległym – twierdził.

– I tak to dzisiaj powinno wyglądać – orzekł Jankowski.

Na te słowa Jankowskiego zareagował były poseł Jacek Wilk. „Absolutnie NIC nie stoi na przeszkodzie, by red. Jankowski zorganizował swój marsz pod hasłem, które proponuje; może nawet uda mu się namówić kogoś by przyszedł” – wskazał prawnik.

„To właśnie teraz bardziej niż zwykle potrzebujemy silnego Narodu, by nie zostać zniszczonym przez globalizm-szwabizm” – dodał.

