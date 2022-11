Winnicki o Bąkiewiczu: To jest ostatni Marsz Niepodległości, który współorganizował [VIDEO]

REKLAMA

W programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” gościł m.in. prezes Ruchu Narodowego i założyciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Poseł Konfederacji ujawnił, co dalej z Robertem Bąkiewiczem.

– Czy wam przeszkadza to, że Bąkiewicz dostaje pieniądze z PiS-u? Czy to jest powodem konfliktu? Bo wy dążycie też do usunięcia Bąkiewicza z szefowania Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości – mówił prowadzący rozmowę Andrzej Stankiewicz.

REKLAMA

– Trzeci sektor ma prawo występować o pieniądze publiczne – i to nie tylko lewicowy czy liberalny trzeci sektor, ale również ten prawicowy ma prawo występować o pieniądze publiczne. Pytanie jest inne: co się z tymi pieniędzmi robi, na co przeznacza i czy się ludzi gromadzi czy się ich rozprasza? – wskazał Robert Winnicki.

– Niestety te inicjatywy – Media Narodowe są zarżnięte przez ostatnie lata, Straż Narodowa się rozpierzchła, Roty nie istnieją – mówił poseł Konfederacji o inicjatywach, z którymi związany jest Bąkiewicz.

– Będziecie próbowali go usunąć? – dociekał dziennikarz.

– Nie „próbowali”, jest większość w Stowarzyszeniu, jest większość w zarządzie, na początku roku są wybory w Stowarzyszeniu – oznajmił Winnicki.

– To jest ostatni Marsz (Niepodległości – przyp. red.), który współorganizował Robert Bąkiewicz – dodał, potwierdzając, że przegra on nadchodzące wybory.