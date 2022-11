Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu. Nieznana liczba rannych i zmarłych [VIDEO]

REKLAMA

W Dallas w USA doszło do tragedii. W powietrzu zderzyły się ze sobą dwa zabytkowe samoloty z okresu II wojny światowej. Nie wiadomo wciąż, ilu członków liczyły załogi maszyn, ale wstępnie mówi się o co najmniej dwóch osobach, które zginęły.

Wypadek samolotów miał miejsce w sobotę niedaleko lotniska Dallas Executive Airport podczas pokazu historycznych samolotów Wings Over Dallas. W powietrzu zderzyły się dwa zabytkowe samoloty z II wojny światowej.

W mediach społecznościowych dostępne są nagrania,m które pokazują moment zderzenia myśliwca Bell P-63 Kingcobra z bombowcem B-17 zwany „latającą fortecą”. Obie maszyny spadły na ziemię, gdzie doszło do eksplozji. Następnie nad miejscem zdarzenia uniosły się kłęby czarnego dymu.

Do wypadku doszło na oczach ok. 5 tys. osób, które brały udział w pokazie. Obecnie wyjaśnieniem przyczyn katastrofy zajmuje się Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Nieoficjalne media informują, że na pokładzie B-17 było pięć osób, a w Bell P-63 jedna.

Burmistrz Dallas Eric Johnson zaapelował o modlitwę za ofiary wypadku w przestworzach i nazwał zdarzenie „straszną tragedią”.

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re

— Jason Whitely (@JasonWhitely) November 12, 2022