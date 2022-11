Ekoterroryści zaszantażowali władze uczelni. „10 czy 15 lat temu uniwersytet wezwałby w takiej sytuacji policję” [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Władze Uniwersytetu w Barcelonie dały się zaszantażować grupie 30 ekoterrorystów, którzy przez 7 dni okupowali zabytkowy budynek uczelni. Od 2024 roku studenci będą musieli przejść obowiązkowy kurs.

Ekoterroryści z grupy End Fossil Barcelona przez tydzień okupowali zabytkowy budynek tamtejszego uniwersytetu. Co więcej, wsparło ich ok. 200 pracowników tej uczelni.

Nie tylko, nie ponieśli oni żadnych konsekwencji, ale dopięli swego, a władze uniwersytetu zgodziły się na ten szantaż.

– To oznacza zmianę edukacji uniwersyteckiej i pokazuje ogólną zmianę kulturową. 10 czy 15 lat temu uniwersytet wezwałby w takiej sytuacji policję. Teraz nie można ich (ekoterrorystów – przyp. red.) wyrzucić z uniwersytetu, bo wiemy, że mają rację, a społeczeństwo ich wspiera – twierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Federico Demaria – profesor ekonomii, który wykłada na tym uniwersytecie.

W efekcie, od 2024 roku studenci Uniwersytetu w Barcelonie będą musieli obowiązkowo przejść kurs dotyczący „kryzysu klimatycznego”.

– To nie jest kolejny kurs na temat zrównoważonego rozwoju. Łączy społeczne i ekologiczne aspekty kryzysu klimatycznego, które są ze sobą powiązane – wyjaśniła należąca do grupy ekoterrorystów z End Fossil Barcelona i doktorantka na tym uniwersytecie Lucía Muñoz Sueiro.

Ekoterroryści nie odtrąbili jednak pełnego sukcesu. Studenci domagali się bowiem od uniwersytetu zerwania powiązań z firmami naftowymi oraz innymi przedsiębiorstwami, które „czerpią zyski z paliw kopalnych”.

Nowy obowiązkowy kurs obejmie ok. 10 tys. studentów studiów magisterskich i podyplomowych. Łącznie będą oni musieli poświęcić 125 godzin na nauce owego przedmiotu – każdy z 5 punktów modułu obejmie 25 godzin nauki, z czego 15 studenci mają zrealizować w domu, a 10 na uczelni. Media podkreślają, że to pierwszy tego typu przypadek na świecie.

Co więcej, ekoterroryści wyznaczyli też naukowców, którzy wejdą w skład komitetu. To ciało zaś ma ustalić, co dokładnie znajdzie się w programie kursu.

Na tym jednak nie koniec, uczelnia zobowiązała się też do opracowania programu szkoleniowego na temat „zmian klimatu” dla 6 tys. pracowników akademickich.

Ugięcie się pod presją ekoterrorystów oznacza dla uczelni dodatkowe koszty. Uniwersytet podkreślił, że przy 50 godzinach zajęć dodatkowych będzie musiał zatrudnić dodatkowych pracowników.

W wydanym oświadczeniu uczelnia podkreśliła, że „jest w pełni zaangażowana w działania na rzecz eliminowania przyczyn katastrofy klimatycznej oraz łagodzenia skutków tego kryzysu”.

📝 Statement from the University of Barcelona regarding the ecosocial crisis and the demands transferred to the rector's team by the End Fossil movement.

Link on bio for other languages (CAT/ES/EN/FR)https://t.co/DRBKfWbOeI

